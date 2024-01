PRF apreende dois semi reboques de empresa com sinais identificadores adulterados

Na noite desta segunda-feira, 22, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu dois semi reboques com seus sinais identificadores adulterados, no km 308 da BR 101, em Viana/ ES.

Durante fiscalização com foco no combate à criminalidade, os agentes abordaram um cavalo trator atrelado a dois semi reboques. Após checarem a documentação do veículo no sistema, foi possível encontrar inconsistências nas informações do mesmo. Os policiais decidiram conferir os elementos identificadores do transporte, que estavam suprimidos, confirmando que se tratava de clonagem veicular. O condutor informou que trabalhava como motorista para uma empresa de Cariacica/ES, não sabendo de mais informações.

Diante do fato, o homem e os semi reboques foram encaminhados para o DPJ de Cariacica para as providencias legais cabíveis.

Fonte: PRF ES