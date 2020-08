PRF apreende dois homens por tráfico de drogas na BR 101 em Linhares/ES

.

A partir do mês de setembro o Hospital da Polícia Militar reabre as portas de sua Policlínica para consultas e demais procedimentos eletivos. O número de consultas, neste primeiro momento, será de aproximadamente 30% (trinta porcento) da oferta regular, acompanhando as orientações e normas sanitárias das autoridades de saúde.

As consultas odontológicas serão marcadas exclusivamente pelo telefone 3636-6587, das 7h30 às 11h30. Os atendimentos de urgência permanecem de 2ª à 6ª feira das 7h às 11:30h.

O agendamento de todas as outras especialidades ocorrerão exclusivamente pelos telefones 3636-6562 / 3636-6563 / 3636-6564, das 8h às 17h nos dias úteis. No momento, não será possível o agendamento via internet, email ou presencialmente.

Algumas especialidades precisarão de encaminhamento prévio e por escrito de Clínico Geral ou outro profissional de saúde, podendo ser do HPM, SUS ou rede privada. Para facilitar o novo procedimento, haverá grande disponibilidade de agenda para Clínico Geral, que atenderá das 8h às 18h, todos os dias úteis. Tal profissional fará os encaminhamentos e solicitará os exames necessários, otimizando o atendimento em especialidades médicas e evitando marcações incorretas que vinham ocorrendo pelo sistema online.

Para recebê-los com segurança, serão respeitados todos os protocolos estabelecidos pelos órgãos de vigilância sanitária, limitando o acesso ao hospital somente para pessoas com agendamento prévio. A entrada de acompanhante só será permitida exclusivamente para crianças, idosos, gestantes e pacientes com dificuldades de locomoção ou necessidades especiais.

O Pronto Socorro do HPM permanece atuando ininterruptamente, 24 horas, todos os dias da semana, para os casos de urgência e emergência, além de qualquer caso suspeito ou confirmados de COVID-19.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]