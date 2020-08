PRF apreende centenas de celulares sem comprovação fiscal na BR 101 em Anchieta/ES

.

Nesta sexta-feira (28), Policiais Militares Ambientais do 3º Pelotão da 1ª Companhia do BPMA, deslocaram até a localidade de Alto Lage, zona rural do município de Itaguaçu/ES, em decorrência de fiscalização preventiva, e apreendem 14 espécimes da fauna silvestre, sendo: 07 trinca ferros, 02 jacupembas, 03 tico ticos, 02 coleiros, 16 gaiolas e um alçapão.

Os pássaros foram capturados em remanescentes de mata atlântica da região e mantidos em cativeiro ilegalmente dentro de gaiolas, viveiros e provavelmente seriam comercializados.

Todos, os pássaros, serão encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) localizado em Serra/ES e posteriormente poderão ser reintroduzidos em seu habitat natural.

Toda a documentação produzida pela Polícia Militar Ambiental será encaminhada para o Ministério Público da região, podendo os responsáveis, responderem por crimes ambientais com penas de detenção, multa ou ambas as penas cumulativamente.

