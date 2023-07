PRF apreende cartas de presidiários de facções criminosas e drogas na BR-101

Segundo os agentes da PRF, são mensagens escritas por criminosos que estão no sistema penal. Também foram apreendidos pinos de cocaína e tabletes de maconha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu pinos de cocaína, tabletes de maconha e cartas de presidiários que estariam ligados a facções criminosas, na BR-101, na Serra. A ação foi feita por volta das 23h30 desta sexta-feira (30).

Segundo informações repassadas pela corporação, foi visualizada uma motocicleta transitando pela contramão de direção. Com a infração de trânsito, foi dada ordem de parada ao condutor do referido veículo.

Durante a abordagem, constatou-se que além do condutor, havia uma passageira que estava na posse de uma mochila, de cor vermelha, que aparentava estar muito cheia, e ao segurá-la, fora percebido um peso anormal.

Quando foi perguntado o que havia no interior da mochila, ela respondeu que não sabia o que era. Também informou que uma mulher pediu para que entregasse no bairro Serra Dourada II, e que receberia R$ 600,00 para transportá-la.

Com a resposta da passageira, foi feita uma busca no interior da bolsa, onde foram encontrados 1.400 pinos de cocaína, cada pino identificado com adesivo do Capitão América. Também foram encontrados 20 pequenos tabletes, 02 grandes tabletes, 01 pedaço grande e 01 pedaço menor de maconha.

Além disso, também foram encontrados pequenos bilhetes manuscritos, dobrados e embalados, ficando de pequenos tamanhos, sendo seus conteúdos aparentes recados para presidiários, inclusive com referência ao Presídio Máxima I, em alguns bilhetes.

O condutor informou que seria motorista de aplicativo e que estaria realizando uma corrida para a passageira.

Segundo a PRF, como não foi possível confirmar que o condutor não participou da conduta criminosa, os envolvidos foram encaminhados para a 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil.