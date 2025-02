PRF apreende carro clonado e encontra arma de fogo em Atílio Vivácqua

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no fim da tarde desta terça-feira (25) resultou na apreensão de arma e na recuperação de um veículo roubado. Por volta das 17h45, uma equipe da PRF abordou um VW/Virtus branco, com suspeita de clonagem, no Km 430 da BR-101, em Atílio Vivacqua, no sul do Espírito Santo.

Durante a abordagem, o condutor informou à equipe que transportava uma pistola funcional e um revólver dentro do veículo. A fiscalização revelou que o carro havia sido roubado em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, no dia 21 de setembro de 2024. Além disso, o revólver calibre .38 encontrado no interior do veículo não possuía registro e pertencia a uma empresa de segurança.

O motorista alegou que estava apenas conduzindo o veículo, já que seu amigo, o passageiro, não era habilitado. Por outro lado, o passageiro afirmou que o condutor havia ido até o Rio de Janeiro para buscar a arma.

Diante das evidências, o motorista e o passageiro foram conduzidos ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Itapemirim, para as providências legais cabíveis. Uma mulher que estava no veículo, alegando ser namorada do motorista, foi encaminhada como testemunha.

Fonte: PRF ES