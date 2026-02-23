PRF apreende caminhão clonado após ocorrência com carga em Cariacica

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão clonado na manhã desta segunda-feira (23), no km 286 da BR-101, em Cariacica/ES. A ocorrência foi registrada por volta das 9h, após o veículo deixar cair parte da carga sobre a pista.

Durante fiscalização com foco no combate à criminalidade, a equipe abordou um caminhão-trator VW/19.320 CLC TT, de cor branca, atrelado a um semirreboque SR/Randon SR CS TR. Na verificação inicial, os policiais observaram que, embora o veículo estivesse registrado como ano de fabricação 2006 e emplacado em Vitória/ES, diversas peças indicavam tratar-se de um modelo mais recente, possivelmente de 2007/2008. Questionado, o condutor informou que trabalhava apenas como motorista da empresa e não soube fornecer detalhes sobre a procedência do caminhão. Diante das inconsistências, foi realizada uma vistoria detalhada nos elementos de identificação veicular, sendo constatadas adulterações.

Após consultas a agregados originais e rastreáveis, os policiais identificaram que o veículo correspondia, na verdade, a um VW 19.320 CNC TT, com placas de São Paulo/SP, ano 2007/2008. Também foi verificado, em consulta ao sistema RENAJUD, que o veículo original possuía três restrições judiciais de transferência ativas, todas vinculadas ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

O motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. O caminhão foi removido ao pátio conveniado do Detran e permanece à disposição da autoridade policial, enquanto o semirreboque, sem restrições, foi liberado ao proprietário.

Fonte: PRF ES