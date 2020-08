PRF apreende aves silvestres na BR101 em Itapemirim/ES

.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 11 pássaros silvestres na noite de domingo (24), no município de Itapemirim/ES. As aves, conhecidas popularmente como “Coleiro”( sem anilhas) e “Curió” (anilhados) estavam no interior de um veículo.

Agentes da PRF realizavam fiscalização no Km 414 da BR 101, em Itapemirim/ES, quando abordaram um automóvel TOYOTA/COROLLA XEI, com três ocupantes. Além do condutor de 37 anos, seguiam como passageiros um senhor de 67 anos e um homem de 32. Durante a fiscalização, os policiais notaram contradições na declaração do condutor. Ao procederam vistoria no interior do veículo localizaram as aves acomodadas em várias gaiolas.

Questionados sobre a procedência e propriedade dos pássaros, um dos passageiros, o rapaz de 32 anos, assumiu ser o proprietário e informou aos agentes que os havia adquirido de um “criador” no estado da Bahia. Informou ainda que ele também seria criador, com registo no IBAMA. Mas, quando solicitado não apresentou a Guia de Transportes de Animais (GTA) ou qualquer outra documentação que comprovasse suas afirmações.

Diante do fato, foi acionada equipe do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, (IBAMA) para adoção dos procedimentos necessários.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil em Itaperimim/ES.