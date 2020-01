PRF apreende automóvel transportando combustível com origem ilícita

A apreensão ocorreu na BR-101, em Cariacica, durante fiscalização voltada ao Plano Nacional de Enfrentamento a Criminalidade Violenta

Um carro de passeio foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no fim da tarde de ontem (08), transportando cerda de 350 litros de combustível. O flagrante aconteceu em Cariacica, Região Metropolitana da Grande Vitória.

Policiais rodoviários federais faziam fiscalização no km 287, da BR-101, quando abordaram o veículo. Durante abordagem, os policiais verificaram no interior automóvel, 07 bombonas contendo gasolina e uma mangueira. Inicialmente, o condutor e um passageiro que não possuía documentos de identificação, disseram que dentro dos galões continha água mineral. A equipe abriu os recipientes e constatou tratar-se de gasolina.

Os suspeitos disseram aos policiais que uma pessoa conhecida, que é motorista de um caminhão tanque, entregou a eles as bombonas cheias de gasolina retiradas do caminhão. Os conduzidos informaram ainda que revendem o combustível no município da Serra/ES e que o motorista do caminhão recebe uma parte do dinheiro das vendas. Afirmou também que já fez várias viagens trazendo combustível desviado por este motorista, pagando cerca de R$600,00 reais pelo combustível e revendendo cada litro a R$3,50.

A equipe realizou diligências em alguns postos das redondezas, a fim de tentar localizar o motorista do caminhão tanque, porém, não o encontraram. Os dois homens foram encaminhados, juntamente com o veículo e o combustível à delegacia da Polícia Civil em Cobilândia, Vila Velha.