PRF apreende armas e munições após perseguição em Guarapari

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu armas e munições após uma perseguição na BR-101, em Guarapari, na manhã desta segunda-feira (24).

Por volta das 10h30, no km 345 da rodovia, uma equipe da PRF deu ordem de parada a um Hyundai I30 Wagon prata, mas o condutor ignorou e fugiu em alta velocidade, jogando o veículo contra os policiais.

Os agentes iniciaram um acompanhamento tático e o motorista, na tentativa de escapar, cometeu diversas infrações, como ultrapassagens pelo acostamento, zigue-zague na pista e invasão de faixas de canalização, colocando outros motoristas em risco. No km 343, a equipe viu o passageiro arremessar um saco de tecido pela janela, além de dois objetos semelhantes a celulares, jogados pelo condutor.

A perseguição continuou até o km 336, quando o veículo entrou em uma via marginal sem calçamento, passando por uma área rural. O motorista perdeu o controle e colidiu contra um mourão de cerca. Ele fugiu a pé pela vegetação e não foi localizado, enquanto o passageiro foi detido ao tentar escapar.

O passageiro afirmou ser o dono do carro e que conhecia o condutor apenas pelo nome. Disse ainda que receberia R$ 1.000 para buscar duas armas e munições no Rio de Janeiro/RJ e entregá-las em Serra/ES. Durante buscas, os agentes encontraram um revólver Rossi calibre .38 SPECIAL, um revólver do mesmo calibre com numeração raspada e 54 cartuchos, sendo 20 de ponta plana, 10 de ponta oca e 24 de ponta ogival.

Foi constatado que o passageiro já tinha antecedentes criminais recentes, na qual foram apreendidos arma, munição e droga em sua residência. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Guarapari para os procedimentos legais.

Fonte: PRF ES