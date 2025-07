PRF apreende arma, munições e quase meio milhão de reais durante abordagem em Viana

Uma abordagem de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no final da tarde desta quarta-feira (2) resultou na apreensão de uma arma de fogo, munições, uma quantia expressiva em dinheiro vivo e diversos cheques, totalizando quase meio milhão de reais. O caso ocorreu por volta das 18h, no km 304 da BR-101, em frente à Unidade Operacional da PRF, no município de Viana.

Durante fiscalização a equipe da PRF deu ordem de parada a um veículo Toyota Corolla. O condutor, no entanto, estacionou o automóvel a uma distância incomum do local indicado, com comportamento que chamou a atenção dos agentes por ser frequentemente associado a tentativas de fuga ou ocultação de ilícitos.

O motorista, não portava qualquer documento pessoal e demonstrou nervosismo. Alegou ser empresário do ramo de bebidas, atuando de forma autônoma. Disse aos agentes que transportava grande quantia em dinheiro de forma legalizada.

Com o consentimento do condutor, os policiais realizaram a vistoria do interior do veículo. No assoalho do banco dianteiro do passageiro, foi localizada uma sacola contendo R$ 62.000 em espécie. Outros R$ 6.237 foram encontrados nos bolsos do suspeito e espalhados dentro do carro. Além disso, foram apreendidos 19 cheques totalizando R$ 475.000.

Durante a inspeção, os agentes também encontraram, sob o banco do motorista, uma pistola calibre .380 da marca Taurus com numeração visível, carregada com 19 munições intactas. Questionado, o motorista confessou ter adquirido a arma ilegalmente por R$ 8.500,00, há cerca de quatro meses, de um desconhecido na cidade de Marataízes/ES, alegando uso para defesa pessoal. Ele não possui registro da arma nem porte legal.

Diante dos fatos recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Cariacica. Também foram apreendidos dois aparelhos celulares, todo o dinheiro em espécie, os cheques, a arma e as munições.

A ocorrência segue sob investigação das autoridades competentes.

Fonte: PRF ES