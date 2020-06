PRF apreende arma e munições na BR 101, em Cariacica/ES

.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite de ontem (04), uma arma com 15 munições na BR 101, em Cariacica/ES, onde um homem foi detido.

Agentes da PRF fiscalizavam no Km 291, quando o condutor de um Toyota/Corolla ao visualizar fiscalização, imediatamente parou e iniciou manobra de marcha ré com o veículo.

A equipe realizou abordagem e indagou o condutor da manobra inesperada, o qual respondeu ter efetuado marcha ré para retornar a sua oficina que fica à margem da rodovia, pois havia esquecido “algo”.

Foi realizada vistoria no interior do veículo, sendo localizado dentro do porta luvas, um coldre e uma pistola .40 da marca Taurus carregada com 15 munições intactas. O condutor não possuía porte de arma de fogo.

O homem foi detido e a pistola com as munições foram apreendidas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Judiciária em Cariacica/ES.