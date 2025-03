PRF apreende arma de fogo e munições em Linhares

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de uma arma de fogo e nove munições, durante fiscalização em frente a unidade operacional da PRF em Linhares/ES.

Um veículo Hyundai recebeu ordem de parada e não obedeceu. Diante disso os agentes realizaram o acompanhamento do veículo. Durante a abordagem e fiscalização no veículo, os agentes localizaram uma pistola Taurus, com nove munições intactas, localizada na porta do carona. No veículo estavam duas mulheres e duas crianças, além do motorista.

O homem alegou que portava a arma para a própria segurança, mas não possuía qualquer documentação que comprovasse a propriedade e a autorização para o porte do armamento, configurando crime previsto no Estatuto do Desarmamento.

Ele foi preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da região para os procedimentos legais necessários. O veículo foi removido e encaminhado ao pátio por estar com débitos no licenciamento.

Fonte: PRF ES