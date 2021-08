PRF apreende arma de fogo durante fiscalização em São Mateus (ES).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma pistola, em São Mateus (ES).

Durante fiscalização no Km 57 da BR 101, uma equipe da PRF abordou uma caminhonete, com um ocupante.



Ao efetuar busca pessoal, foi encontrada uma pistola cal .45, municiada. Indagado, o homem informou que a pistola é registrada em seu nome, mas ele não possui o porte da arma.

Por esse motivo, ele não poderia transportar a arma consigo no veículo.



Posse de arma de fogo, permite ao cidadão manter a arma exclusivamente no interior da residência ou no local de trabalho. Já o porte, é a possibilidade de circulação com arma de fogo.

A ocorrência foi encaminhada para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de São Mateus (ES).