PRF apreende 55 ônibus envolvidos em invasão dos Três Poderes no DF

DIVULGAÇÃO / PRF PRF apreende ônibus usados por vândalos em atos desse domingo (8)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 55 ônibus envolvidos nos atos golpistas nos prédios dos Três Poderes em Brasília, no último domingo (8) . Os veículos foram interceptados no Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná.

A PRF informou ter distribuído os agentes em um “cinturão” viário pelas principais rodovias de acesso a Brasília para apreender os veículos.

Ainda na noite desse domingo (8), a PRF apreendeu 25 ônibus particulares fretados para transportar os bolsonaristas . Ontem, outros 30 veículos foram interceptados na mesma situação.

Conforme comunicado, em todas as ocorrências, os passageiros são identificados e conduzidos às unidades da Polícia Federal. Já os veículos e itens apreendidos, são encaminhados aos órgãos responsáveis pelas investigações, ficando à disposição da Justiça.

Segundo a nota, em algumas abordagens, os vândalos portavam algum tipo de armamento ou estavam feridos após disparos de balas de borracha.

Em um ônibus que ia para Três Marias, em Minas Gerais , por exemplo, os agentes encontraram bombas de gás lacrimogêneo, além de um cartão de acesso ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República.

Em outro, apreendido em Santa Maria (DF), que seguia para Minas Gerais, entre os passageiros, estavam dois policiais militares (um reformado e outro da ativa), ambos portando arma de fogo e munições. Ainda, no momento da abordagem, para causar tumulto, um dos militares usou spray de pimenta no interior do ônibus.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública disponibilizou um e-mail ( [email protected] ) para receber denúncias de pessoas e veículos que estiveram envolvidos nos atos antidemocráticos. Em caso de emergências ou bloqueios em rodovias federais, a indicação é entrar em contato com a própria PRF, pelo telefone 191.

Atos terroristas no DF

Na tarde desse domingo (8), após vândalos bolsonaristas invadirem e vandalizarem os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília , os edifícios públicos da capital ficaram completamente depredados. Na ocasião, instalações foram quebradas, câmeras de segurança arrancadas e destruídas e a fiação foi exposta.

Os invasores destruíram, inclusive, parte importante do acervo artístico e arquitetônico ali reunido e que “representa um capítulo importante da história nacional” , conforme nota emitida pelo Palácio do Planalto.

Fonte: IG Política