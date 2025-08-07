PRF apreende 50 tabletes de pasta base de cocaína em Baixo Guandu/ES

Na manhã desta quinta-feira (07), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou mais uma apreensão significativa de entorpecentes no Espírito Santo. A ação ocorreu durante um comando de combate ao crime na BR-259, no município de Baixo Guandu, região Noroeste do estado.

Durante a fiscalização, os policiais abordaram um veículo Jeep Renegade e após uma análise minuciosa no automóvel, a equipe da PRF, com o apoio essencial dos cães farejadores, identificou um compartimento oculto no assoalho do veículo, onde foram encontrados 50 tabletes de pasta base de cocaína.

O condutor, informou para os PRFs que pegou a droga na cidade de São Roque (SP) e que levaria até a cidade de Vitória (ES). Segundo ele, receberia R$ 15 mil pelo transporte da carga ilícita.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil, que dará continuidade à investigação para identificar os responsáveis pelo envio e destino final da droga. A pasta base de cocaína possui alto valor comercial e representa um grande risco social, sua apreensão representa mais um duro golpe no tráfico interestadual de drogas.

A PRF destaca que o sucesso dessas ações é fruto da expertise dos policiais, do uso de técnicas de fiscalização avançadas e do trabalho fundamental dos cães de faro, que têm se mostrado aliados indispensáveis no enfrentamento ao tráfico de drogas nas rodovias federais.

Fonte: PRF ES