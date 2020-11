PRF apreende 364 Kg de maconha na BR 262 em Viana/ES

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite de ontem(05), no km 18 da BR 262 em Viana/ES, 364 Kg maconha.

Agentes da PRF realizavam fiscalização no km 23 da BR 262 em Viana/ES, quando deram ordem de parada para o veículo Jeep/ Renegade de cor branca. O condutor do veículo não acatou o comando e empreendeu fuga.

A equipe iniciou prontamente o acompanhamento do automóvel. Após a sede do município de Viana, na altura do km 18 (no sentido de Viana/ES para Vitória/ES) o motorista do veículo, de forma deliberada, derivou carro para a esquerda, saindo da pista vindo a colidir contra uma cerca. O condutor abandonou o veículo e fugiu a pé pela vegetação chegando a um alagadiço as margens da rodovia.

Os policiais iniciaram o acompanhamento a pé, e após cerca de 50 metros, dentro do alagadiço, localizaram e detiveram o condutor, que havia mergulhado quase todo o corpo na água, deixando apenas a cabeça a mostra.

Durante a vistoria do veículo foram encontradas, dentro do porta malas e sobre os bancos de passageiros, dianteiro e traseiro, dezenas de tabletes de maconha, que após a pesagem somaram 364 Kg. O Jeep Renegade tratava-se de um carro alugado. O Homem, de 26 anos, disse que havia buscado a droga na cidade de Betim/MG e a deixaria na região do centro de Vitória/ES. Pelo transporte afirmou que receberia a quantia de R$ 20.000,00 no ato da entrega. Com ele foram encontrados R$ 1.427,00 em espécie.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil em Cobilândia, Vila Velha/ES.