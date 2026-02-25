PRF apreende 21 quilos de maconha em ônibus interestadual em Guarapari

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu aproximadamente 21 quilos de maconha na manhã desta quarta-feira (25), em Guarapari/ES. A droga foi encontrada em uma mala no bagageiro de um ônibus interestadual abordado durante fiscalização.

Por volta das 8h30, uma equipe do Grupo de Operações com Cães (GOC/ES) iniciou um comando de combate ao tráfico de drogas e armas, com foco em ônibus intermunicipais, interestaduais e de turismo. Às 9h20, foi abordado um ônibus da Viação Itapemirim que fazia o itinerário São Paulo (SP) x Vitória (ES). Durante a fiscalização documental dos passageiros e a inspeção administrativa das bagagens, os cães farejadores K9 Truco e K9 Zumbi indicaram positivamente para a presença de ilícitos em uma mala preta localizada no bagageiro inferior.

Ao abrir a bagagem na presença do motorista, os policiais encontraram 27 tabletes de uma substância que, pelas características de cor, formato e odor, aparentava ser maconha, totalizando aproximadamente 21,120 quilos. Com base no controle de bagagens da empresa, foi possível identificar a proprietária da mala. A equipe então solicitou que a passageira desembarcasse para esclarecimentos.

Questionada, a passageira confirmou ser responsável pela bagagem durante a viagem, alegando que havia pegado a mala emprestada de uma amiga e que não teria verificado seu conteúdo. Ela afirmou ainda que transportaria a bagagem para outra pessoa em Vila Velha/ES, destino final de sua viagem. A vinculação da mala à passageira foi confirmada por meio do ticket de bagagem, localizado no interior de seu passaporte.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à passageira. Ela foi encaminhada, juntamente com a droga apreendida, à Delegacia de Polícia Civil para as providências de polícia judiciária.

Fonte: PRF ES