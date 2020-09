PRF apreende 18 Kg de Crack na Serra/ES

.

Policiais civis da Divisão Especializada em Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), em conjunto com a Delegacia Especializada em Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa) prenderam, em flagrante, nessa segunda-feira (31), um homem de 21 anos, suspeito de integrar uma associação criminosa que atuava no “golpe do motoboy”. A prisão aconteceu no bairro Santa Bárbara, em Cariacica, no momento em que o suspeito tentava aplicar o golpe.

A chefe da DRCCP, delegada Rhaiana Bremenkamp, informou que com o detido foram apreendidas 46 máquinas de cartão, aproximadamente R$ 3 mil, em espécie, e o cartão bancário de uma das vítimas. “Uma das vítimas entrou em contato com a delegacia informando que pessoas haviam ligado para ela dizendo que o cartão dela havia sido clonado e ela desconfiou que poderia ser um golpe. Imediatamente, uma equipe de policiais foi até a casa dela e conseguiram prender o suspeito, em flagrante, no momento em que ele tentava aplicar mais um golpe”, explicou.

Rhaiana conta que os criminosos se passam por funcionários de instituição bancária. “Eles ligam para as vítimas informando que o cartão foi clonado ou que há compras suspeitas. Isso já deixa a vítima receosa e ela acaba passando os dados. A partir daí, inicia-se a encenação, pois eles pedem para a vítima entrar em contato com a Central do Banco, mas eles permanecem na linha telefônica. Mas ao contrário do que a vítima acredita, do outro lado da linha há outro integrante dessa organização criminosa que se passa por atendente de telemarketing da Central do Banco e informa que um motoboy vai até o local para pegar esse cartão ‘clonado’. Normalmente, eles quebram esse cartão no meio na frente da vítima que acredita que o cartão está inutilizado, mas com a parte que do chip eles conseguem fazer compras usando as máquinas que eles tem”, contou.

Ainda segundo a delegada, o suspeito pertencia a uma associação criminosa de São Paulo. “Ele chegou ao estado no domingo e se hospedou em um hotel. Em um dia, ele já havia feito uma vítima, uma idosa de 69 anos que perdeu R$ 25 mil. Ela veio até a delegacia para denunciar e apresentou todo o extrato bancário demonstrando a forma como eles agem. Eles fazem pequenas compras, transferências e até saques”, afirmou.

A delegada ressalta que é importante esclarecer que não é o procedimento dos bancos solicitar senhas e pedir que alguém vá até o local pegar o cartão. “As pessoas têm que tomar cuidado e se desconfiar desligue imediatamente e entre em contato com o seu banco”, enfatizou.

O detido foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

Texto: Fernanda Pontes

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

Agente de Polícia Fernanda Pontes

[email protected]

Atendimento à Imprensa:

Olga Samara/ Camila Ferreira

(27) 3636-1536/ (27) 99846-1111/ (27) 3636-9928 / (27) 99297-8693

[email protected]