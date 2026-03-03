PRF alerta para cratera na BR-262, em Brejetuba

A Polícia Rodoviária Federal alerta, nesta terça-feira (03), que, em razão das fortes chuvas que atingiram a região, formou-se uma cratera às margens da BR-262, no município de Brejetuba.

Diante da situação, a PRF adotou imediatamente as medidas necessárias para garantir a segurança viária. O trecho foi devidamente sinalizado e equipes realizam rondas periódicas no local para monitoramento contínuo e orientação aos condutores, com o objetivo de reduzir riscos e manter a fluidez do tráfego.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) já foi acionado e está providenciando as intervenções técnicas necessárias para a avaliação e recuperação da área afetada.

A PRF reforça o alerta para que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar pelo trecho, respeitem a sinalização implantada e mantenham velocidade compatível com as condições da via. A instituição segue acompanhando a situação e atuando de forma integrada para preservar a segurança de todos os usuários da rodovia.

Fonte: PRF ES