Vitória Fernandes/João Bidu Previsões para Família e Amigos dos signos em 2021

Acompanhe as mensagens dos astros para suas relações pessoais e saiba quando vão rolar as melhores épocas com os parentes e amigos no novo ano.

Áries (21/3 a 20/4)

Graças ao planeta regente do ano, seu signo vai valorizar ainda mais os relacionamentos pessoais, dará mais importância aos laços de carinho e união com os parentes e desejará viver um período pautado por tranquilidade no lar. Se depender de Vênus, você vai demonstrar mais dedicação à família e pensará mais nos outros, colocando as necessidades de quem estima em um patamar mais elevado. O individualismo ariano estará menos evidente e tudo o que acontecer com o seu pessoal vai influenciar seu astral, alegrando seu coração ou gerando preocupação. A fase mais marcante em 2021 vai acontecer entre final de abril a primeira quinzena de julho, quando vários planetas vão atravessar o setor familiar do seu Horóscopo e essa energia acumulada fará os interesses domésticos concentrarem de vez as suas atenções.

Agora, um dos setores mais privilegiados pelas estrelas no novo ano será sua vida social. Júpiter passará a maior parte do tempo em sua Casa das Amizades, anunciando grandes novidades e surpresas no período que vai se estender até a primeira quinzena de maio e, no segundo semestre, a partir de agosto. Nessas épocas, você poderá conhecer muita gente bacana, descobrirá afinidades, vai diversificar seus contatos e ampliará sua lista de amigos, principalmente ao interagir com pessoas que estão distantes, moram em outras cidades e até no estrangeiro. Mas Saturno e Urano alertam que não convém misturar assuntos financeiros e profissionais com suas relações pessoais ou poderá ter muitas dores de cabeça, valeu? Amigos, amigos, negócios à parte.

Touro (21/4 a 20/5)

Seu lado amoroso, prestativo e dedicado vai falar mais alto com os parentes durante o reinado de Vênus e você não economizará carinho com as pessoas queridas. Seu regente vai realçar as principais qualidades do seu signo no convívio familiar, o problema será conciliar os interesses particulares com as demandas crescentes da profissão, área que estará no topo da sua lista de prioridades neste ano. Por conta disso, você poderá receber muitas cobranças e ouvir reclamações, sobretudo entre final de abril e início de junho, época em que precisará ter muito jogo de cintura e tolerância com os parentes. Mas os meses de junho e julho vão concentrar energias poderosas em seu lar e você vai compartilhar muitos momentos especiais com quem estima.

Nos contatos sociais, 2021 promete boas novidades e os interesses de trabalho podem abrir as portas para ótimas amizades. Netuno, que segue domiciliado em sua 11ª Casa, vai iluminar e proteger seus relacionamentos. O astro avisa que o melhor período para expandir seu círculo de amizades vai rolar até final de junho e em dezembro. Mas Vênus vai dar uma canja ao fazer uma visitinha rápida no setor entre 25 de fevereiro e 20 de março, trazendo vibes super positivas para você encontrar pessoas que têm tudo a ver com o seu jeito de ser e dividem os mesmos interesses. Porém, Júpiter alerta que dissabores podem surgir entre 13 de maio e 27 de junho: fique de antena ligada e não revele assuntos íntimos a quem mal conhece.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Sorte, alegrias e muitos momentos de lazer com os parentes estão entre as promessas de Vênus, que também indica felicidade plena em situações envolvendo filhos, crianças e chegada de bebê na família. Agora, quem exerce maior influência em seu lar é Mercúrio, que fará trânsitos mais longos em três períodos, todos em signos do seu elemento, o Ar. O primeiro vai rolar de janeiro até a primeira quinzena de março, quando o astro atravessará sua 9ª Casa, trazendo boas novas, sintonia e estimulando reaproximações. Entre maio e a primeira semana de julho, Mercúrio deixará você em destaque e vai blindar o relacionamento familiar. Agora, a melhor época vai rolar de setembro até início de novembro, quando o planeta chegará ao seu paraíso e vai abastecer seu ninho de boas energias. Embora faça alguns movimentos retrógrados, Mercúrio enviará vibes generosas na maior parte do ano.

Na vida social, seu magnetismo brilhará intensamente e além de conquistar amores, Vênus garante que você também vai multiplicar suas amizades. Sua simpatia será um ímã para atrair pessoas e tudo indica que vai conhecer muita gente interessante, ainda mais de outras cidades. Entre 3 de março e 22 de abril, Marte deixará sua popularidade no auge: vai chover convite para sair, interagir e fazer novos contatos. Outro período incrível vai acontecer de 14 de setembro a 29 de outubro, quando novidades incríveis devem rolar e todos vão disputar sua companhia.

Câncer (21/6 a 21/7)

Vênus comanda duas áreas importantes para os relacionamentos cancerianos: o universo familiar, que sempre ocupa posição de destaque em sua vida, e sua Casa das Amizades, setor que favorece a integração com quem partilha seus ideais e interesses. Em 2021, seu jeito compreensivo, dedicado e generoso ficará mais cristalino e você será uma referência para os parentes, aproximando pessoas, promovendo a integração familiar e resolvendo com desenvoltura muitos assuntos em seu lar. Também terá facilidade para lidar com situações que exigem tato e diplomacia, conciliando interesses conflitantes e encontrando soluções criativas para os problemas, além de criar laços afetivos bem mais fortes com quem convive. Neste ano, os parentes vão dar o apoio e suporte de que precisar e os períodos mais gratificantes para o convívio familiar vão acontecer em janeiro, março, de 14 de abril a 7 de maio, em junho, agosto, setembro e novembro.

Nos contatos e amizades, pode aguardar um aumento significativo na sua lista de conhecidos e promessas de relações especiais ao longo do ano. A energia de Vênus colocará em evidência o lado sociável, simpático e agradável da sua personalidade, sinal de que você vai fazer muito sucesso com seus amigos e também com gente diferente que encontrar pelo caminho. Aliás, pode transitar em outras turmas e descobrir afinidades com grupos que nem sempre interage, ampliando de forma considerável o seu círculo social. Agora, a época mais estimulante para as suas amizades vai rolar já no começo de 2021, entre janeiro e os primeiros dias de maio.

Leão (22/7 a 22/8)

O regente de 2021 será um grande aliado da sua vida familiar, reforçará seu jeito carinhoso, ativará seu poder de expressão e colocará seu lado altruísta em evidência, prometendo um período de harmonia e entrosamento com os parentes. Pequenos atritos e picuinhas podem até se manifestar em alguns períodos, mas com tantas vibes positivas circulando em seu lar, nenhuma chateação terá força para durar. Além disso, Vênus, Mercúrio e Marte farão trânsitos rápidos ao longo do ano e deixarão o astral muito movimentado no universo doméstico. Plutão, que rege o setor, seguirá em sua 6ª Casa, destacando o comportamento prestativo e dedicado do seu signo, mas avisa que as melhores fases no convívio com os parentes vão acontecer até 27 de abril e no segundo semestre, a partir de 6 de outubro.

Nas relações sociais, as promessas não são menos animadoras. Vênus iluminará sua criatividade, sua simpatia e vai empoderar sua comunicação, além de aumentar seu sucesso e prestígio, garantindo que muita gente vai querer estar perto de você, curtindo sua companhia, sua contagiante alegria leonina e seu papo esperto. Contatos interessantes devem pipocar em todo canto e você pode encontrar pessoas especiais em sua trajetória, sobretudo na vida profissional. Seu jeito de se expressar estará mais gentil, sedutor e agradará geral, das relações mais antigas às mais recentes. É claro que com tantos estímulos, você tem mais é que aproveitar esse ano para cultivar boas amizades e as melhores épocas vão rolar entre janeiro e a primeira quinzena de março, de 3 de maio até 10 de julho , nos meses de setembro, outubro e dezembro.

Virgem (23/8 a 22/9)

Quem governa os assuntos familiares do seu signo é Júpiter, que ficará boa parte do ano em sua 6ª Casa, voltando suas atenções para os interesses cotidianos e as demandas no trabalho. Isso quer dizer que nem sempre você terá tempo e energia para dar a atenção que os parentes querem e merecem, o que poderá resultar em cobranças e até algumas briguinhas. Recorra ao seu lado paciente e compreensivo para esclarecer as coisas e tente compensar suas ausências proporcionando momentos especiais à família nos seus dias de folga. Em contrapartida, Júpiter vai visitar o lado oposto do seu Horóscopo no período entre 13 de maio e 27 de julho, sinal de que o convívio com as pessoas queridas estará abastecido de carinho e você saberá expressar toda sua generosidade e empatia. Os laços de afeto e união vão se fortalecer nessa época.

Na vida social, você vai contar com as vibes generosas de Vênus para ampliar seus horizontes e suas relações. O regente do ano vai deixar seu signo mais receptivo, articulado e você terá mais disposição para partilhar seus interesses com os outros. Poderá interagir com gente que vai acrescentar muito à sua vida e conhecer pessoas bacanas neste ano, principalmente de outras localidades. Elas devem enriquecer seu mundo com outros saberes e culturas. A Lua, que rege sua 11ª Casa, também vai movimentar seus contatos e estará no ponto mais alto do seu Horóscopo na entrada no ano astrológico, em 20 de março, garantindo que você vai fazer muito sucesso e atrairá muitas amizades.

Libra (23/9 a 22/10)

Paz, equilíbrio e harmonia não podem faltar em seu mundo e esses ingredientes serão ainda mais importantes no ano governado pelo seu astro. Vênus vai alimentar sua necessidade de viver bem com todos à sua volta e enviará poderosas energias para os seus relacionamentos. Seu regente também vai deixar seu jeito ainda mais sociável, gentil e receptivo, por isso, os contatos com as pessoas queridas serão pontuados por carinho, sintonia e integração. Mas quem comanda sua vida familiar é Saturno e ele estará em seu paraíso o ano todo, indicando alegrias, novidades, momentos divertidos, embora o astro também aponte risco de aborrecimentos com finanças, bens e assuntos do passado. Você terá que se apoiar em seu jogo de cintura e em sua diplomacia libriana para apaziguar atritos, mas Plutão vai te dar força de vontade e perseverança para resolver todos os desafios, dentro e fora de casa.

Na vida social, o Sol é seu fiel escudeiro e vai mandar muitas vibes para os seus contatos ao longo do ano. O astro-rei promete uma temporada animada em suas relações e revela que os períodos mais empolgantes devem rolar em fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. Agora, mais uma vez, quem deve ter papel decisivo em sua visibilidade e seu sucesso é Vênus, que realçará seus encantos naturais e vai conduzir sua popularidade ao topo. Além de ser alvo de muita paquera, você vai atrair a admiração alheia por suas qualidades e as aproximações que não virarem namorico têm tudo para se tornar preciosas amizades.

Escorpião (23/10 a 21/11)

O planeta regente de 2021 vai mandar boas vibes para os seus relacionamentos e deixará seu jeito mais amoroso, receptivo e dedicado com as pessoas do seu convívio. Agora, quem deve exercer grande influência no astral do seu lar é Júpiter e Saturno, que vão percorrer sua 4ª Casa neste ano. O primeiro vai destacar os interesses financeiros e estimulará novas empreitadas com apoio dos parentes. Unidos em torno de propósitos em comum, vocês podem encontrar soluções e alternativas interessantes para reforçar o orçamento doméstico. Já Saturno revela que você terá muito a aprender ao estreitar os laços e as conversas com os familiares mais velhos e experientes. Poderá receber conselhos valiosos, mas dobre a cautela entre maio e início outubro, quando esses planetas vão retrogradar e podem trazer contrariedades para o seu lar. Você precisará agir com tato, tolerância, mas também com pulso firme e voz ativa para não permitir que atritos e divergências minem a paz em seu ninho.

Na vida social, o astro que mais impacta suas relações é Mercúrio e ele estará justamente em sua Casa da Família nos primeiros meses do ano, sinal de que os acontecimentos em seu lar vão influenciar bastante seus contatos e você pode estar mais a fim de ficar em seu canto. Por outro lado, as pessoas queridas com as quais sempre conversa e os amigos de longa data serão valorizados e a interação com eles deve te proporcionar muita realização. Mas Mercúrio garante que as melhores oportunidades para conhecer gente diferente e começar boas amizades vão estar concentradas em outros períodos: entre 15 de março e 3 de abril, nos meses de julho, agosto, novembro e a partir do dia 13 de dezembro.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Quem comanda os assuntos do seu lar é Netuno e o astro seguirá domiciliado na área familiar do seu Horóscopo em 2021, estimulando os laços de carinho com os parentes e enviando boas energias para sua casa, principalmente até 26 de junho e a partir do dia 30 de novembro. Seu signo é chegado numa aventura e gosta de passar um tempo longe do ninho, mas as restrições impostas pela pandemia cortaram as asas da sua liberdade e as expectativas são altas para o novo ano. Se depender de Vênus e Netuno, você não vai se desapontar e passará a enxergar seu canto com outros olhos. A relação com as pessoas próximas deve ficar mais leve, afetuosa e a integração familiar tende a aumentar. Júpiter, seu regente, também vai fazer uma visitinha rápida pela sua 4ª Casa entre 13 de maio e 27 de julho, trazendo mais entusiasmo, positividade e boas novidades para o seu lar.

A vida social do seu signo será uma das mais favorecidas pelas vibes do regente ano. Vênus revela que não faltará oportunidade para conhecer e interagir com gente diferente, multiplicar seus contatos, suas amizades e realizar ideais com apoio de pessoas que partilham objetivos semelhantes aos seus. Júpiter, que ficará a maior parte do período em sua 3ª Casa, deixará seu jeito ainda mais falante, extrovertido e elevará seu poder de persuasão, sinal de que você vai contagiar e convencer os outros rapidamente, ainda mais nos primeiros e nos últimos meses. Encontros e conversas com pessoas que vê sempre, mas com as quais nunca teve uma aproximação maior também podem semear amizades especiais. Só não espere muito das relações de trabalho, pois poderá se decepcionar.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Um tempo de mais leveza, esperança e contentamento está prestes a começar! A promessa é de Vênus, que comanda dois setores muito positivos do seu Horóscopo e enviará generosas vibrações para o seu signo neste ano, incentivando seu progresso, suas conquistas e seus relacionamentos pessoais. O clima com os parentes deve ficar bem mais acolhedor e agradável graças às vibes do regente de 2021. Outro planeta que influencia bastante seu lar é Marte e ele vai entrar em seu paraíso astral no dia 6 de janeiro, reforçando as belas indicações de Vênus, ao menos até início de março. Nessa época, seu lar estará mais agitado, reencontros emocionantes devem acontecer e proporcionar grande satisfação. Fatos envolvendo filhos, sobrinhos e crianças prometem muitas alegrias. Outro período cheio de estímulos vai rolar entre 29 de julho e 13 de setembro, quando Marte aponta mudanças na vida familiar, visitas de gente distante, viagens com parentes e novidades dignas de comemoração.

Nas amizades, o astral também será muito estimulante em vários períodos do ano e a presença de Plutão em seu signo vai colocar você no centro das atenções. Seus conselhos, suas experiências e sua lealdade serão ainda mais valorizados pelos amigos, mas o astro favorece mais as relações antigas e de total confiança do que as recentes. Quem dará uma força nesse sentido é Vênus, que deixará seu jeito mais receptivo, charmoso e carismático, garantindo que você vai atrair a simpatia alheia com facilidade e ampliará seus contatos quando quiser. Agora, as melhores energias para as suas amizades estarão concentradas no segundo semestre, entre setembro e a primeira quinzena de dezembro.

Aquário (21/1 a 19/2)

Vênus vai reger a sinfonia das estrelas e colocará os interesses familiares aquarianos em destaque no novo ano, já que governa a 4ª Casa em seu Horóscopo. O planeta iluminará o convívio com os parentes e as pessoas mais próximas, além de favorecer os interesses domésticos e os assuntos da sua intimidade. O primeiro mês de 2021 pode não ser uma maravilha em seu lar, já que Vênus circulará pelo seu inferno astral entre os dias 8 e 31 de janeiro. Dissabores podem rolar em casa e será preciso muita cautela para não perder a esportiva com o seu pessoal, pois Urano e Marte vão atiçar sua rebeldia e sinceridade no mesmo período. Mas as coisas mudam da água para o vinho a partir do dia 1º de fevereiro, quando Vênus vai aportar em seu signo. Aí, sim, as coisas vão fluir do jeito que você gosta e deseja em seu ninho e um clima carinhoso vai embalar suas relações. As melhores épocas para cuidar dos interesses familiares e ficar de boas com todos vão acontecer entre a segunda quinzena de abril e início de julho. A partir do dia 20 de agosto, Urano vai pedir cautela: dobre a atenção com mudanças impensadas. Se quiser sair de casa, pense muito antes de levantar voo, ainda mais se o ninho familiar é seu porto seguro.

Na vida social, seu lado extrovertido, animado e otimista estará em alta por causa das energias de Júpiter, que vai ficar a maior parte do ano em seu signo. O astro da expansão vai realçar seu jeito sociável, espontâneo e revela que você pode fazer muito sucesso nas amizades, principalmente até a primeira quinzena de maio e a partir da segunda quinzena de outubro. Todavia, nesse intervalo de tempo, há risco de ter dissabores e entrar em atrito com os outros por causa do seu estilo independente, imprevisível e do ranço que tem de quem se intromete em sua vida. Muita calma para não se desentender com pessoas queridas nem colocar as amizades que tanto valoriza na berlinda.

Peixes (20/2 a 20/3)

Quem influencia diretamente a sua vida familiar é Mercúrio, que vira o ano em sua 11ª Casa e promete um clima de grande realização com os parentes. Porém, logo em seguida o planeta muda de humor e aponta contratempos ao ingressar em seu inferno astral, onde permanecerá do dia 8 de janeiro até 14 de março. Altos e baixos podem marcar presença em seu lar e será um período mais delicado no convívio com as pessoas queridas. Você precisará explorar seu lado compreensivo e generoso para manter o bom astral em sua casa. Mas as nuvens escuras irão embora a partir do dia 15 de março e um ciclo de harmonia deve se instalar no relacionamento familiar. As melhores épocas para cuidar do seu cantinho e curtir as pessoas queridas vão acontecer entre a segunda quinzena de abril e final de julho. Agora, o trânsito mais importante de Mercúrio vai rolar de 3 de maio até 10 de julho, quando ele atravessará a sua 4ª Casa, colocando os assuntos do seu lar e os interesses com os parentes entre as suas prioridades.

Na vida social, Vênus enviará muitas energias para seus contatos, elevará sua simpatia e realçará sua comunicação empática e agradável, sinal de que você vai se dar bem com quem conhece e também poderá fazer muitas amizades. O problema é Saturno, que finca o pé em seu inferno astral e fica nessa posição incômoda o ano todo, o que pode atrapalhar suas relações sociais, indicar decepções e até rompimentos. Como Saturno também vai se estranhar com Urano em vários períodos, dissabores, fofocas, desconfianças e instabilidades podem rolar nas amizades, principalmente em janeiro, fevereiro, junho e dezembro, quando os picos do aspecto vão acontecer. Nessas épocas, tenha calma na alma e aposte na natureza pacífica do seu signo para mandar as tensões embora.

