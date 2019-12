Previsões para 2020: como será o próximo ano para cada signo do zodíaco?

2020 é o ano do Sol, o que significa que a luz do astro Rei será refletida no desejo de afirmação e confiança pessoal. Mas o que isso significa para cada um dos signos? Na última matéria especial sobre as previsões para 2020, o Delas conta tudo o que você precisa saber.

Segundo o astrólogo Marcello Dalla, que escreve a coluna Previsões e Astros e o horóscopo do dia no Delas , 2020 é, mais do que nunca, a hora de nos alinhar os dons, talentos e potenciais para realizar um bom trabalho. “Tudo com muita luz, muita consciência”, reforça.

As outras matérias do especial contaram com uma explicação sobre a influência do ano do Sol e as previsões para 2020 de amor, saúde e dinheiro para os signos.

Previsões de 2020 para cada signo do zodíaco

Agora, veja como será o aspecto geral, segundo a astrologia:

Áries

Para os arianos que estão sozinhos, será importante cultivar uma postura mais crítica e seletiva. Priorizar a qualidade, ao invés da quantidade. Caso contrário, poderão perder boas oportunidades de encontrar um relacionamento duradouro.

Para quem já está acompanhado, será um ano para amadurecimento, para perceber se a relação tem futuro. Ou pelo contrário, se é necessário desapegar. Fevereiro e setembro serão os melhores meses para paquerar, namorar ou firmar compromisso.

Será um ano de importantes aprendizados: controlar a impulsividade, aprender a traçar estratégias e a pensar antes de agir. Dosar as expectativas com realismo, apostar na moderação, sem dar passos maiores do que as pernas.

É um ano de concretizações, mas tudo deve ser feito sem pressa. Aposte na determinação, na organização, na boa administração do tempo. No segundo semestre Marte estará em seu signo, acirrando a energia da competitividade. Invista na competição com si mesmo: o quanto consegue se controlar e cultivar equilíbrio?

É importante responsabilizar-se por sua saúde. Tomar cuidado com o consumo de açúcar, gorduras, álcool… Principalmente os arianos nascidos no terceiro decanato e os que não costumam praticar atividades físicas.

Cuidado com os ossos, os dentes, pele, articulação, coluna, Vale usar e abusar dos alongamentos, das massagens e atividades ao ar livre: caminhadas, passeios, bicicleta, natação, etc. E pra quem anda preguiçoso, Marte ingressa em Áries no segundo semestre. Energia extra é motivo para muito movimento!

Touro

O ano promete para os taurinos, que estão mais inspirados para abandonar velhos padrões e buscar mais felicidade. Tempo de encerrar um velho ciclo, iniciar uma nova etapa. Caso esteja sozinho, é hora de cultivar ousadia e mostrar seu melhor pro mundo.

Caso esteja insatisfeito na relação, pense em como fazer para recomeçá-la, reinventá-la. Propostas originais e criativas estarão favorecidas. Na verdade, os taurinos estarão sedentos por novidades e para buscá-las, é importante resolver as pendências primeiro.

Um ano para buscar mais qualidade de vida, investir em terapias, alimentação consciente, na saúde do corpo e do espírito. Taurinos do primeiro decanato podem contar com mais inquietação e vontade de buscar novidades. Cuidado para não acelerar demais! A dica é estabelecer prioridades e promover planejamentos.

Procedimentos estéticos ficam mais favoráveis para quem nasceu no segundo e terceiro decanatos. Mas atenção para as datas de Vênus retrógrada, quando os procedimentos estéticos de maior impacto ficam desfavorecidos.

Com Urano em seu signo, você segue promovendo mudanças, libertações, reinvenções. É tempo de repensar a vida a vida e as relações, para que siga mais leve e consiga expressar sua individualidade de forma autêntica.

Durante o ano, Júpiter, Netuno e Plutão formam aspectos positivos com o Sol dos taurinos, inspirando a vontade de expandir, recuperar, transformar, idealizar… crescer a nível pessoal e profissional. Mesmo sendo resistentes às mudanças, os taurinos serão impulsionados, com os astros a favor.

Gêmeos

Você já sabe o que busca numa relação? Vênus estará em seu signo de abril a agosto: período bom para abrir o coração e conhecer alguém. Ou resolver questões pendentes, dialogar mais, cultivar compreensão. Para quem já investe num relacionamento e encontra sintonia, será um no bom para colher os frutos, noivar ou casar.

Para os nascidos no segundo decanato: não tente adivinhar as coisas. Converse para desfazer enganos e confusões. Informem-se melhor para evitar decepções. É importante respeitar os limites energéticos, para que não haja queda também da imunidade. Procure evitar excessos, ficar atento aos sinais do corpo, fazer exames regulares.

Esteja ciente de que a saúde se manifesta quando o coração e a consciência estão tranquilos, quando cultivamos também a espiritualidade. O bem estar em todos os níveis – esta é a meta. Principalmente para os geminianos do segundo decanato: Netuno faz aspecto tenso com o Sol, indicando tendência para queda da vitalidade.

Os avanços vêm na medida em que se empenhar, com estratégias e planejamento. Com um passo de cada vez, procure manter-se focado e concentrado em suas metas, sonhos e projetos. Doses de realismo são muito importantes! Cuidado para não acreditar em falsas promessas (principalmente os geminianos do segundo decanato).

Caso sinta que não está preparado, pense em estudar, fazer cursos de especialização e aprimoramento. Hábitos que impedem o sucesso também devem ser deixados para trás!

Câncer



Um ano para aprender a lidar com a carência. Cultivar mais autoestima e autoconfiança, controlar o ciúme e evitar cobranças. Tanto em relação a si mesmo quanto aos outros. Isso vale principalmente para os nascidos no terceiro decanato!

Quem vive numa relação já estremecida, é provável que haja ainda mais distanciamento. A lição é dialogar, abrir o coração, transmutar mágoas e principalmente: amar a si mesmo! Os melhores meses para o amor serão janeiro, agosto, outubro, a segunda quinzena e a primeira de dezembro.

A grande lição para os cancerianos em 2020 é melhorar seus hábitos, cultivar mais equilíbrio, deixar para trás excessos prejudiciais. Principalmente pra quem tem negligenciado a saúde. Vale buscar influências (companhias e informações) positivas, descansar mas, reduzir o estresse.

O cuidado deve ser redobrado para os capricornianos que nasceram no terceiro decanato. Um belo check-up é mais do que recomendado. Atenção especial para os ossos (dentes, articulações, coluna) com muito alongamento, yoga ou pilates.

Cuidado com excessos, preguiça, indolência, a tendência de achar que tudo deve cair em suas mãos com facilidade. Assim evita frustrações. Progresso e expansão devem ser conquistados com realismo e perseverança.

Vale cultivar a intuição e a criatividade, para buscar novos caminhos e soluções alternativas. Porém, não deixe de lado o dissentimento, a calma e a sabedoria para não criar expectativas grandes demais. Evite investimentos de risco, prefira economizar e pensar no futuro.

Leão

O aprendizado em 2020 será aprender a lidar com as diferenças, parar de idealizar as pessoas e de querer que elas mudem só para agradar você. Relações que estão por um fio tendem a se romper. Porém, evite tomar decisões precipitadas.

Reflita, você realmente ama e deseja a pessoa amada ao seu lado? Procure rever velhos conceitos, cultivar flexibilidade, dar mais espaço para si mesmo e os outros, com mais desapego. Outra dica é fazer propostas diferentes, ousar, inventar, inovar para que a relação saia da rotina.

A tendência é diminuir a tolerância para situações que tolhem, prendem ou oprimem. Por isso, pode crescer a irritabilidade, a agitação, o nervosismo ou a rebeldia. É importante buscar terapias tranquilizantes, massagens, praticar caminhadas, cuidar da mente, das emoções e do corpo para evitar o estresse.

Viagens, aventuras e passeios são muito bem vindos. Invista em mais liberdade, mais espaço e qualidade de vida. Isso vale principalmente para os leoninos do primeiro decanato.

É tempo de ser flexível, de abrir o coração para mudanças. Assim você pode se libertar das amarras que impedem seu crescimento. Ajustar, desapegar, buscar uma vida mais saudável, seguir rumo ao que realmente importa.O que não estiver bem, o Universo vai mostrar.

Importante: não conte com nada que não esteja certo e garantido. Evite riscos! A vida financeira deve ser organizada com atenção e cuidado. Outra dica: procure atualizar-se, é importante cultivar profissionalismo e melhorar o currículo.

Virgem

Para os virginianos nascidos no primeiro decanato, Urano promete surpresas e novidades. É tempo de ousar, fazer algo que nunca fez antes, deixar velhas regras de lado. Para quem nasceu no segundo decanato, atenção para enganos e confusões.

Evite relações secretas. Procure abrir-se mais, dialogue para alinhar interesses, compartilhe sentimentos. E para os virginianos do terceiro decanato, o romance, a paixão e a sedução estarão em pauta. Estejam abertos para viver momentos especiais!

Para os virginianos que já vêm investindo na alimentação saudável, nos cuidados com a saúde física, emocional e espiritual, este será um bom ano para observar os resultados. O aprendizado é seguir em busca de realizações profissionais, num ritmo harmonioso para o corpo ea mente.

Os virginianos do segundo decanato vão enfrentar a oposição de Netuno, que pede mais descanso e cuidado extra com a imunidade. Cuide muito bem da vitalidade, respeite os limites. É importante desenvolver espiritualidade também, com retiros, cursos, meditação, etc.

Vale ousar, inovar, sacudir hábitos ultrapassados, investir na criatividade, sair um pouco da rotina. As mudanças tendem a se revelar produtivas. Ao mesmo tempo, é bom manter o fio-terra colado no chão. Principalmente os virginianos do segundo decanato: cuidado com expectativas ilusórias, distrações e impaciência!

Ao invés de fazer uma lista com mil objetivos, prefira focar nos mais importantes. Estabeleça prioridades, cultive clareza de metas e coloque nelas toda a força de que é capaz. Perseverança é palavra-chave.

Libra

2020 será um ano para curar e transformar sua forma de amar. O que deseja num relacionamento? Apenas diversão, distração? Ou você deseja comprometimento? Se você acredita no amor, invista nele.

O ano tende a ser mais desafiador para os nascidos no terceiro decanato. Procure cultivar mais alegria, programar viagens, passeios, coisas que possam arejar a relação. Se ficar muito pesado, evite forçar ainda mais com cobranças, dê espaço, dê um tempo. Relações ou amizades tóxicas tendem a se afastar. É tempo de faxina.

Atenção para o acúmulo de trabalho e responsabilidades, que podem trazer consequências para a saúde. É importante estabelecer prioridades, organizar a rotina e observar os sinais do corpo. Os melhores tratamentos serão a disciplina e as terapias (florais, acupuntura, yoga, meditação).

Os exames e os cuidados pessoais devem ser prioridade, principalmente para os librianos nascidos no terceiro decanato. A tensão deve ser liberada com caminhadas, massagens e alongamento. Atenção especial para os ossos (dentes, articulações, coluna, etc.)

Cuidado com expectativas grandiosas, desperdícios e exageros. “Menos é mais”, este é o lema. Objetividade, comedimento e praticidade serão fundamentais. Este é um ano para ajustar, aprimorar, evitar riscos e excessos, administrar bem o que já ganhou.

Outra atitude importante: manter tudo bem feito e às claras, cultivar maturidade, humildade e consciência tranquila. Não queira exagerar na ambição, nem buscar saídas fáceis e duvidosas. Tenha certeza de sua competência, não invista em nada sem ter “know-how”.

Escorpião

Imprevistos, mudanças ou alterações de planos podem ocorrer. Portanto, é importante cultivar flexibilidade para surfar com a vida. Isso vale principalmente para os escorpianos nascidos no primeiro decanato. Converse muito, percebe se a relação está opressora.

Se a relação for pra valer, ela sairá fortalecida. Já os escorpianos no segundo e terceiro decanato podem cultivar mais romantismo, investir no carinho e no comprometimento. Caso esteja sozinho, aproveite para sair e paquerar. Os astros ajudam!

Negligenciar a saúde é a atitudes menos recomendada em 2020. Há tendência para a inquietação, portanto, procure cuidar do seu bem estar emocional. Lugares tranquilos, caminhadas, atividades relaxantes, massagens, meditação e lazer são os antídotos para a ansiedade, o esgotamento nervoso, a tensão e a agitação.

É bom cuidar do estômago, do coração e da pressão arterial. Isso vale pra todos os escorpianos, principalmente para os nascidos no primeiro decanato. Que tal iniciar um belo treino e uma bela dieta?

Invista na renovação, na criatividade, na flexibilidade e no seu desenvolvimento espiritual. Você pode descobrir novas habilidades! Com Urano no signo oposto, não há como fugir das mudanças. Principalmente os escorpianos do primeiro decanato!

Procure cultivar mais fé, soltar, entregar, surfar com a vida, sem querer controlar tudo. Será sábio poupar, enxugar gastos, respeitar limites, evitar decisões apressadas. Antes de assumir compromissos, verifique as possibilidades. Não prometa mais do que pode cumprir.

Sagitário



Atenção para a ansiedade, procure deixar fluir. Permita que o amor se desenvolva de forma natural. Invista no companheirismo, na diversão, na descontração e nas risadas. Entre os dias 14/05 e 26/06, Vênus estará retrógrado no signo oposto – Gêmeos – indicando um período de muitas revisões no amor. Procure dar mais espaço para quem você ama.

Para os nascidos no segundo decanato: procure ser mais atencioso, converse muito para evitar situações confusas. Procure conhecer mais quem está ao seu lado antes de tomar decisões. Atenção para mal entendidos e falhas na comunicação.

Este é um ano para estar em dia com o médico e os exames. Você pode aterrar e fortalecer o corpo com terapias do elemento Terra: banhos de lama, massagens com pedras quentes, cristais, sauna e boa alimentação.

Os sagitarianos nascidos no segundo decanato devem redobrar o cuidado com seus níveis energéticos, que tendem a cair. É importante respeitar os limites, descansar mais e evitar excessos. Cultivar um estilo de vida mais saudável é importante sempre, quanto mais agora. Responsabilidade é a palavra-chave.

Com Júpiter em Capricórnio, a lição é sonhar sem perder os pés do chão. Não é um ano para loucuras mirabolantes! Moderar as expectativas, fundamentar e dar forma a tudo o que já vem sendo desenvolvido. As providências devem ser concretas e realistas.

Estudar e se especializar para crescer profissionalmente também é boa pedida. Nada de diferente acontece se continuar com as mesmas atitudes. Esteja preparado e comprometido para o trabalho perseverante, é importante cultivar visão de longo prazo.

Capricórnio



Procure cultivar mais liberdade, sair da toca, conhecer pessoas. É tempo de mais animação, alegria e descontração. Março e outubro serão os melhores meses para conhecer alguém ou fortalecer a relação, caso já esteja acompanhado.

Já os nascidos no terceiro decanato devem tomar mais cuidado, já estão passando pelos testes de Saturno e Plutão. Tempo de transformar, reavaliar, buscar mais sabedoria. Relações que não estão bem vão precisar de paciência. É recomendável buscar terapias, conversar, pedir ajuda.

Júpiter promete mais otimismo, entusiasmo e positividade. Portanto, as consequências para a saúde são benéficas. Os capricornianos que vêm praticando atividades físicas com disciplina vão observar os resultados e ficar mais animados.

Vale investir na alegria, no lazer, nas viagens e aventuras, que podem proporcionar inspiração. Os capricornianos nascidos no terceiro decanato devem redobrar a atenção e a dedicação à saúde, pois estão passando pelo crivo de Saturno e Plutão. Os exames devem estar em dia!

É um ano de crescimento e oportunidades. As transformações continuam acontecendo, mas agora os capricornianos podem contar com o entusiasmo de Júpiter em seu signo. É hora de tomar as rédeas, levantar a cabeça, confiar em seus talentos, investir em seu poder pessoal.

Você pode gerir melhor as finanças, investir na criatividade e na inspiração. Vale apostar também na expansão da rede de contatos e nas novas tecnologias. Porém, continue a evitar investimentos arriscados. Busque garantias!

Aquário



Os aquarianos que nasceram no primeiro decanato sentem a força de Urano, que pede renovação. Pra quem está comprometido, vale propor viagens, atividades diferentes e criativas, procure fugir da rotina para arejar a relação.

Pra quem nasceu no segundo e terceiro decanato, a maré está mais calma. É provável que uma paixão aconteça e a dica é: não lute contra os sentimentos, deixe rolar, deixe fluir, sem medo de ser feliz. É bom lembrar que o amor deve nutrir, deve ser leve, alegre e gostoso. Se não, não é amor!

O ideal é buscar atividades ao ar livre, que tragam a sensação de espaço e liberdade. Organizar a vida e a rotina, priorizar compromissos sem ultrapassar os limites do corpo. O ano tende a ser movimentado, por isso é importante não descuidar da saúde.

O sistema nervoso pede atenção. Vale também buscar terapias para ampliar a consciência, tranquilizar as emoções, descobrir mais sobre si mesmo e seu propósito de vida. É bom também cuidar dos ossos, das articulações e da coluna com ioga, pilates ou alongamentos.

É tempo de criar, inovar, reinventar. Porém, com responsabilidade, estratégia e planejamento, baseado na sabedoria que traz do passado. Você pode perceber o que está capenga e precisa de ajustes, de reestruturação. O que não vem funcionando e deve ser deixado para trás.

Se não está feliz com o que faz, pense em dar uma virada. É hora de fazer diferente. Porém, fuja de amadorismos, invista em estratégias para atingir seus objetivos. Tecnologia, ciência e inovações em geral estão favorecidas. Vale também juntar-se a grupo, expandir contatos, enviar currículo, aumentar o networking.

Peixes



Os piscianos têm pela frente um bom ano para transformar velhos padrões, mudar sua história amorosa. Aprender a dizer “não” quando necessário é importante. Aprender a cultivar relações mais equilibradas, sem a tendência de fazer sacrifícios pelo outro.

É importante manter-se aberto para o amor, mas é importante ser mais racional também. Assim evita ilusões e falsos brilhos. Vale definir metas em comum, manter os pés no chão para preservar o romance com bases mais fortes.

Bom ano para muito movimento, ação e iniciativas. É hora de tirar o corpo da cadeira! Estabelecer um bom treino, uma boa alimentação, um ritmo saudável e observar os belos resultados dessas práticas.

A espiritualidade também está em alta, vale buscar tudo o que possa proporcionar inspiração, fortalecer a fé, trazer encantamento e significado para a vida. Os nascidos no segundo decanato estarão mais sensíveis. É importante respeitar os limites, evitar rotina pesada, lugares, pessoas e atividades tóxicas.

As previsões para 2020 indicam um ano para colher o que vem plantando. Para que o ano seja promissor, tudo vai depender das suas atitudes. Continue a se empenhar, trace planos e objetivos, mapeie seus sonhos para que se tornem realidade.

Invista na fé, no crescimento pessoal e profissional, pois os planetas lentos estão a favor. Para que possa manifestar prosperidade, é importante gostar do que faz! Portanto, procure aprofundar estudos, aprimorar técnicas e colocar a mão na massa sem perder o foco.