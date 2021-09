Michele Sensitiva Previsões do Tarot para setembro de 2021

Vem saber todas as influências do mês de setembro de 2021, pelas energias do Tarot!

Áries – O Mago

Assertividade: neste mês, a sua capacidade de compreensão e toda a sua habilidade podem ser colocadas à mostra. Você, aos poucos, pode acabar reconquistando o seu posto, ou mesmo, atraindo novos olhares sobre sua competência em algum projeto que possa ter sido desacreditado, seja revisando ou, quem sabe, colocando-o em prática. Sua insegurança é a força que deve ser trabalhada, para que o seu êxito venha e permaneça nos meses seguintes.

Frase de comando: Tenho conforto e confiança na minha ação.

Cores favoráveis: tons de verde e marrom.

Touro – O Carro

Foco: nem sempre o seu forte é dar continuidade. Portanto, tome cuidado com impulsos no que diz e como se posiciona. Este é um mês que pode ser todo seu caso tenha a consciência de que suas competências serão, sim, chamadas para a ação. Tua maneira de aproveitar as oportunidades vai te ajudar a ter a atenção, o convite, o caminho. Dependerá de você aplicar o método e ser obstinado(a) para a colheita ser farta profissionalmente.

Frase de comando: Estou no controle, posso e mereço.

Cores favoráveis: azul.

Gêmeos – A Roda da Fortuna

Menos emoção: você tem mil possibilidades para começar dentro do mês de setembro, mas o oráculo te pede para que reorganize as pendências. Sua forma de agir pode ser benéfica para que você e os demais deem, ao momento ou a questão, a atenção necessária para que qualquer nó se desfaça. Não tenha dúvida! Vá pela certeza de que você se conhece como ninguém, você tem em si a solução. Mas lembre-se de que projetos e mais projetos novos, sem conclusão, só geram desgaste.

Frase de comando: Encontro o propósito e executo até o fim.

Cores favoráveis: amarelo e vermelho.

Câncer – O Eremita

Solidão: sozinhos não somos ninguém! Temos necessidade de ter momentos para refletir, para mergulhar em nosso íntimo. E o oráculo te pede que se permita mais, que se relacione mais, que ofereça toda a tua competência para a pequena comunidade de que faz parte. Portanto, buscar se conhecer pode contribuir dentro deste mês com diversas oportunidades que, de um modo geral, podem fazer bem para todas as partes envolvidas. Venha para a claridade!

Frase de comando: Permito e contribuo com benção para todos.

Cores favoráveis: tons neutros.

Leão – A Morte

Rompimento: é um mês que pode exigir decisões de você. Ir ou ficar, resolver ou simplesmente fazer vistas grossas… o que nem sempre é fácil, não é mesmo? Dentro das influências para este mês, aproveite o momento e não estenda problemas para frente, nem mesmo para o dia seguinte. Use toda a sua capacidade de análise para dar ao problema ou questão a solução que esteja ao seu alcance. Pode ser que acabe por romper com vínculos que não te contribuam emocionalmente.

Frase de comando: Sou detentor do meu domínio, eu resolvo.

Cores favoráveis: verde oliva e branco.

Virgem – A Estrela

Oportunidades: que mês extraordinário! Você pode tudo o que quiser, se souber como a sua força é importante. O olhar do outro sobre você será de aprovação; então, se aprove, da maneira mais simplista, de quem você é e tenha confiança no esforço que fez até chegar aqui. Terá grandes oportunidades, por isso, use o seu entusiasmo, inclusive, para estudos. Sua leveza pode ser algo útil em questões desafiadoras. Haja com sensibilidade, como se fosse a luz no breu.

Frase de comando: Eu vivo o agora e entrego o meu melhor!

Cores favoráveis: tons de violeta.

Libra – O mundo

Grandes chances : este mês pode ser sua grande oportunidade de ser o que precisa ser dentro do seu círculo profissional e até pessoal. Vem de uma fase que todos esperam muito de você, esta energia de exaustão começa a ter grande melhora e vai se sentir mais firme nos seus propósitos. Preste atenção no que é importante e, de fato, dê conclusão. É um momento de necessidade de uso do método. A intuição ajudou até aqui, mas agora é hora de aplicar tudo o que aprendeu. Não fique desconfortável pelas exigências; se isso acontece, é pela crença na sua competência.

Frase de comando: Estou 100% presente.

Cores favoráveis : marrom e amarelo.

Escorpião – A Temperança

Desacelere: você vem sendo movido(a) pelas paixões, com uma força de muito entusiasmo que pode ter sido alvo de alguns. Agora, tire o pé do acelerador, é um momento de aproveitar a paisagem, na pista lenta. Você tem o que precisa para resolver ou chegar ao resultado exigido. Não precisa ir tão fundo, nem tão rápido. É um mês que pode ser muito revelador sobre você mesmo, sobre suas necessidades, e vai se surpreender com este seu “Eu” que você não tem visto tão profundamente. É um momento só teu, uma fase pessoal.

Frase de comando: Tenho e sou quem posso e aceito!

Cores favoráveis: azul.

Sagitário – O Enforcado

Superação : você vem de uma grande jornada de tentativas em fazer os demais perceberem aquilo que só você enxerga. Não se canse mais neste mês! Todas as pessoas têm o seu próprio tempo e este pra você é o da paz interior. A forma como se der prioridade vai transpor situações que não vão mais te machucar. Você quer e pode lidar com as dificuldades. Cuide-se para não trazer para dentro da sua intimidade situações ou pessoas que sirvam apenas de barreiras. Amplie sua conexão espiritual neste mês; ele é poderoso para você!

Frase de comando: Eu me escolho!

Cores favoráveis: laranja e branco.

Capricórnio – A Força

Autocontrole: neste mês de setembro, o oráculo pede pra você aproveitar as situações para se destacar, crescer, trocar e interagir, com uma compreensão do essencial, ou seja, evite todas as formas de excesso. Quando a nossa energia está mais evidente, podemos passar do foco, e para o alvo isso não seria útil. Dentro deste período, você vai ter notoriamente mais destaque, forçar uma situação que seja um tanto embaraçosa. É um momento confiante; só evite fazer propaganda do quanto esta posição pode ser sensacional, assim esquiva-se de situações desnecessárias.

Frase de comando: Sou apaixonado pela soma de quem sou!

Cores favoráveis: salmão e tons pastéis.

Aquário – A Lua

Consciência : este mês é um momento voltado para a percepção do outro e de suas ações. Tome cuidado com situações que possam ser muito romantizadas ou até fantasiosas, para se precaver da exposição sem necessidade, já que vem de momentos que mesmo com esforço, não conseguiu o resultado amplo ou total. Hora de calar, observar e se integrar! Tua sensibilidade sempre é percebida. Passe a contribuir mais com seu olhar, afinal, é uma grande benesse ter em si uma habilidade que falta para muitos! Ponha leveza, você terá melhor colocação, caso faça parte do todo!

Frase de comando: Hora de calar, observar e se integrar!

Cores favoráveis: amarelo amarronzado e tons terrosos.

Peixes – O Sol

Harmonia: neste mês, o oráculo mostra que você pode transformar tudo o que tocar, é um momento de fazer todas as boas sementes germinarem, brotar! Você é alguém que passa a reconhecer uma força interior tão esperada, que pode se sentir de fato, especial. Aproveite o mês para boas relações e para a espiritualidade, é uma energia tão forte que vai se manifestar em sua vida através de gestos e palavras de terceiros. Você está aqui e agora, tem tudo para tirar as angústias e trocar por projetos muito prósperos. É a sua vez!

Frase de comando: Agora, é a minha vez!

Cores favoráveis: púrpura e índigo.

TEXTO: Michele Sensitiva

SITE: michelesensitiva.com

