Redação João Bidu Previsões do amor para o fim de semana: 10 a 12 de setembro

Descubra o que esperar dos astros com as previsões do amor para o fim de semana de 10 a 12 de setembro de 2021!

Áries (21/3 a 20/4)

Se está em busca de um amor para chamar de seu, a paquera pode ficar movimentada se você apostar na sua sensualidade naquela ousadia que poucos signos têm, mas fica a dica: dê uma chance a alguém que conheceu recentemente ou através de amigos. Numa dessas, aí pode estar o crush que tem tudo para sossegar o seu facho e trazer a felicidade que você merece. Já o romance está protegido, com dose extra de sintonia, bom humor e altas temperaturas de desejo. Credo, que delícia!

Touro (21/4 a 20/5)

Pode se preparar para boas novas na conquista, especialmente se os amigos darem uma mãozinha. A sensualidade também promete movimentar a conquista, por isso, capriche na produção para fisgar aquele contatinho difícil. Agora, se já tem compromisso, a paixão deve falar mais alto, com você e o mozão tacando fogo nos lençóis! Só deixe as picuinhas de lado. Pode até pintar uma briga, mas a sintonia e o alto-astral vão acabar vencendo.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

De início, a conquista não vai trazer muitas novidades, sendo melhor baixar as expectativas. Mas depois, há chances de iniciar um romance com alguém de outra cidade, e esse é o melhor momento para explorar sua simpatia e conhecer gente nova. Os momentos a dois vão contar com um clima romântico, e prometem novidades para quem anda sentindo falta de fazer uma viagem com o mozão para sair da rotina. Só não vale deixar os cuidados de lado, blz?

Câncer (21/6 a 21/7)

Pode parecer que a paquera esteja sem grandes novidades, mas olhe mais ao redor, meu cristalzinho! Há possibilidade de despencar de amores por alguém que conheceu agora, ou que faz parte de seu dia a dia. O romance fica em segundo plano, mas tome cuidado para não deixar o mozão se sentir ignorado. Invista no romantismo para afastar a rotina e aquelas tretinhas que teimam em aparecer.

Leão (22/7 a 22/8)

Mesmo com um começo sem grandes novidades, a paquera acaba fervendo com esse seu jeito charmoso que faz o maior sucesso! Com o mozão, um passeio ou programa diferente seria perfeito para animar o romance, mas se não der, use a criatividade para surpreender o love. Mas cuidado, pois há sinal de brigas no ar: seja por causa de ciúmes ou de familiares se intrometendo no romance; e isso vale pros dois lados, hein?

Virgem (23/8 a 22/9)

Os astros prometem momentos inesquecíveis na paquera. Pode até dar de cara com o seu “felizes para sempre” neste fim de semana! No namoro ou no romance, vejo tranquilidade, mas não deixe que isso tire a graça dos momentos a dois. Um ”eu te amo cada vez mais”, ”não sei viver sem você” e tantas outras que você conhece, têm tudo para derreter o seu coração e blindar ainda mais o relacionamento. Ah, e uma conversa sincera sempre é bem-vinda.

Libra (23/9 a 22/10)

De início, a paquera pode ficar em segundo plano, seja por falta de grana ou porque a sua atenção estará voltada para outros assuntos. Mas com Lua e Saturno se entendendo, um envolvimento passageiro deve animar seu coração, com chance até de virar algo mais duradouro. Seu coração já está ocupado? Vá com calma e aproveite para esclarecer mal entendidos. Além disso, declare amor eterno ao mozão com seu jeitinho autêntico e mais doce que brigadeiro.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Tá na pista, minha filha? Se sim, faça a sua parte para esconder o ciúme e não assustar o crush logo de cara; se seguir essa dica e esbanjar seu charme, tem boas chances de se dar bem. A relação a dois segue a mesma linha: deixe a possessividade e a desconfiança de lado, e tome a iniciativa para planejar algo divertido com o mozão. Tenho certeza que vai render muito, em todos os sentidos… entendeu, né?

Sagitário (22/11 a 21/12)

Se anda sonhando com um amor para chamar de seu, não esconda suas intenções. Você terá facilidade para encontrar as palavras certas para ter ótimos resultados na paquera — só confira se tem mais gente na jogada antes de investir de vez na conquista. Ao lado do mozão, a vida amorosa fica mais interessante se sair da rotina, deixando seu bom humor falando mais alto e surpreendendo o mozão com a sua criatividade, que está a mil.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Caprica, caso esteja na pista, um caso proibido pode cair de paraquedas no seu caminho. Mas como você gosta das coisas legais, corretas, dificilmente vai entrar nessa parada. Agora, o que também pode rolar é envolvimento com alguém do seu círculo de amigos, mas não espere um match perfeito. O romance precisa de proteção e cuidado para não perder o fôlego, então invista bastante no diálogo e no romantismo para não passar impressões erradas para o mozão.

Aquário (21/1 a 19/2)

A galera pode ter papel importante na conquista, nem que seja apenas nas redes sociais, mas o grande segredo para conquistar novos admiradores é caprichar muito na produção. Como o seu signo gosta de coisas diferentes, uma mudança radical no visual tem tudo para emplacar. Na vida a dois, você e o grande amor da sua vida estarão em sintonia, mas dê mais uma caprichada no romantismo ou, pelo menos, em atitudes mais delicadas.

Peixes (20/2 a 20/3)

Seu jeito mais descolado continua fazendo sucesso, e com isso você pode ganhar vários admiradores e pedidos de amizade, o que anima a paquera. Se investir mais na produção, as chances de fisgar um crush popular ou com boa posição social devem aumentar. Já com o mozão, as coisas podem andar meio rotineiras, mas a criatividade e o bom humor serão as melhores armas para espantar a monotonia e animar a intimidade.

