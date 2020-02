Previsão para fevereiro: saiba como será o seu signo no amor

Nada melhor do que se aconchegar com alguém no domingo e ficar assistindo filmes o dia inteiro, certo? Para quem não gosta muito da bagunça do Carnaval e prefere um mozão temos boas notícias: o momento não poderia ser melhor! O horóscopo sexual de fevereiro relva que o universo está enviando algumas vibrações “sexy” para você este mês.

arrow-options shutterstock Os astros podem indicar como será a sua vida sexual e amorosa, indicando decisões a serem tomadas

Vênus se muda para Áries no dia 7, dando a você atitude para assumir o controle na cama. Você quer o que quer, quando quiser – e vai conseguir. Então, a lua cheia no dia 9 faz você desejar paixão.

Quando o sol entrar em Peixes no dia 18, você começará a desejar um pouco mais na sua vida amorosa. O que isso significa para você, exatamente, podendo te levar a um pouco de reflexão.

Aqui está o que mais as estrelas reservam para o seu signo do zodíaco este mês, segundo Donna Page, astróloga profissional com pós-graduação em aconselhamento psicológico.

Áries (21 de março – 19 de abril)

Às vezes, pode parecer que as coisas só acontecem na sua vida amorosa – e é exatamente isso que acontecerá no dia 9 graças à lua cheia. Solteiro? Apenas saia, divirta-se e desfrute do fato de que muitas pessoas vão querer conhecê-lo melhor.

Se você está em um relacionamento, lembre-se de que pode haver um pouco de tensão no final do mês. Talvez você sinta que seu parceiro não está realmente vendo você, ou você continua tendo que usar sempre o mesmo argumento, em um ciclo eterno. Seja o que for, ser um pouco mais brincalhão e divertido um com o outro ajudará bastante a mudar as coisas. No final do mês, lembre-se de fazer algo sem o seu companheiro. Em última análise, os dois se aproximarão.

Touro (20 de abril – 20 de maio)

Ok, você sabe como pode ser frustrante quando seu parceiro te pressiona para que você faça algo fora da sua zona de conforto? Bem, este mês, apenas tente (desde que, é claro, seja seguro e dentro do razoável). Fazer uma viagem de um dia para um lugar que você nunca considerou ou experimentar uma nova mudança na cama pode ser realmente mais impressionante do que você imagina.

Se você é solteiro, pense um pouco no que você faz e no que não quer em um relacionamento antes de entrar em algo novo. Você não quer ter uma conversa estranha, que poderia totalmente ter sido evitada, sobre como tudo não está funcionando. Ah, e atenção: um ex-amigo-amante está voltando à sua órbita este mês, então esteja preparada…

Gêmeos (21 de maio – 20 de junho)

Você está falando “de coração” neste mês, e é graças à lua cheia no dia 9. Você terá grandes conversas com seu parceiro, tomando um copo de vinho, e realmente se abrirá sobre o que está pensando.

Ah! Também há uma energia realmente “sexy” chegando, graças a Marte entrando em um setor do seu mapa relacionado a intuição e sexo no dia 16. Use suas habilidades intuitivas recém-descobertas para melhorar as coisas na cama – você impressionará seu parceiro (e você mesma). Aliás, se você é solteira, é um ótimo mês para conhecer alguém novo por meio de amigos.

Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Mantenha os olhos abertos no trabalho, canceriana: Vênus está em sua casa de carreira, aumentando as chances de você conhecer alguém novo e interessante por conta do seu trabalho. Marte transita para Capricórnio no dia 16 (lembre-se: é o seu signo oposto), o que provocará um pouco de tensão com seu parceiro. Vocês dois querem coisas diferentes, então quem vai sair por cima?

Ao mesmo tempo, você descobrirá que seu parceiro o motiva mais do que o habitual a se esforçar um pouco mais na vida. Talvez você comece a frequentar a academia ao mesmo tempo, ou eles lhe darão o apoio de que você precisa para iniciar a aula de fotografia que você está querendo faz tempo. Se você é solteiro, conhecerá alguém novo este mês que é super confiante em si mesmo – e isso o inspirará a adotar mais vibrações do tipo.

Leão (23 de julho – 22 de agosto)

É muito difícil encontrar um equilíbrio entre ser um bom parceiro e cuidar de suas próprias necessidades, mas este mês você tentará encontrar a resposta. Quanto você está incluindo seu companheiro nas coisas? E você está tendo tempo suficiente para si mesma?

Se você é solteira, Vênus está em um setor do seu mapa relacionado a viagens e educação, sugerindo que você possa conhecer alguém que não seja da sua cidade. Quando Mercúrio retrocede no dia 16, pode haver um pequeno drama penetrando em sua vida amorosa. Não tenha medo de falar quando quiser que seu parceiro melhore algo. Você não receberá o que não pede. Planeje passar bastante tempo de fevereiro na cama: você tem uma grande imaginação, então use-a bem.

Virgem (23 de agosto – 22 de setembro)

Entre a sua vida agitada e a agenda do seu parceiro, pode ser difícil encontrar tempo para se reunir. Mas quando Vênus transita para sua casa de sexo no dia 7, você estará pronto para se encontrar e sair quando o clima acontecer. Mercúrio retrocede no dia 16, solicitando que você se reconecte com alguém que você já conhece. Se você está em um relacionamento, é o momento perfeito para sair com seu parceiro e se divertirem juntos.

E, se você é solteiro, pode conhecer alguém novo e emocionante através de um velho amigo. Você pode se sentir abarrotada este mês. Mas faça questão de separar algum tempo em sua programação para relaxar. Isso representará o ar fresco que sua vida amorosa precisa agora.

Libra (23 de setembro – 22 de outubro)

Você esteve ocupado fazendo suas próprias coisas, libriana, mas terá mais amor em seu radar este mês. A lua cheia no dia 9 ilumina o setor de romance do seu mapa, namoro e amizades também. Você ainda está arrumando tempo para seus amigos ou está tão absorta em seu relacionamento que já faz um tempo desde que todos saíram? Vale a pena pensar.

Solteira? Fevereiro é um ótimo mês para conhecer alguém novo. Vênus se muda para Áries, seu oposto, no dia 7, fazendo com que você se sinta atraído por alguém que tem a mesma paixão que você. Ao mesmo tempo, você provocará algumas vibrações sedentas em alguém que vai deixar bem claro que gosta de você. Ele quer você, mas você realmente o quer? Se você está em um relacionamento, talvez precise pensar em ser um pouco mais diplomático este mês. Seu parceiro quer uma coisa e você quer outra, então… como decidir?

Escorpião (23 de outubro – 21 de novembro)

Então… Mercúrio vai retroceder para sua casa de namoro este mês. Mas, antes de entrar em pânico, saiba que não é tão louco quanto parece. Isso desperta uma energia sonhadora em você e faz você pensar sobre como seria exatamente sua vida amorosa perfeita. Isso irá prepará-lo para defender o que você quer em um relacionamento e você não aceitará nada menos do que “impressionante”.

Se você já se envolveu, terá tudo a ver com passar mais tempo com seu companheiro. Talvez vocês comecem a ir à academia juntos ou façam questão de preparar o jantar em equipe. O que quer que você faça, você adorará apenas estar juntos.

Sagitário (22 de novembro – 21 de dezembro)

Em um relacionamento? Agarre seu parceiro, tire um fim de semana e aproveitem a companhia um do outro. Vênus passa pela parte romântica do seu mapa no dia 7, tornando este um ótimo momento para aumentar a temperatura. Se você é solteiro, tente agendar um primeiro encontro para esse fim de semana – será um dos que você não esquecerá.

Ao mesmo tempo, você recebe algumas vibrações importantes do universo. Se você gosta de alguém ou quer algo na cama, fale já. No final do mês, você só quer relaxar com alguém especial em casa e ficar abraçada. E ei, não há nada de errado nisso.

Capricórnio (22 de dezembro – 19 de janeiro)

É hora de se abrir um pouco mais na sua vida amorosa, capricorniana. Se você é solteira, não tem problema dizer sim a um encontro com alguém em que você não tem 100% de certeza – você não conseguirá descobrir seus sentimentos até experimentá-los.

Em um relacionamento? Esteja aberto a experimentar coisas novas com seu companheiro. Talvez você nunca tenha praticado snowboard antes, mas isso não significa que você não vai amar. Quando Vênus se mudar para Áries no dia 7, você começará a se irritar com seu parceiro por causa das pequenas coisas que eles continuam fazendo. Pense antes de falar: às vezes, dizer as coisas de uma maneira mais suave irá ajudá-los a entender.

Aquário (20 de janeiro – 18 de fevereiro)

Você está vendo muito Netflix e relaxando bastante ultimamente – é hora de sair com seu companheiro e divertir, aquariana. A Vênus entra no seu setor de comunicação no dia 7, tornando-o um ótimo momento para ter conversas profundas com seu parceiro. O que você quer da vida e vocês dois estão no mesmo caminho? Nunca é demais dar aquela checada. Não hesite em colocar um pouco de “eu” na mistura também. Todo mundo precisa de algum espaço às vezes.

Se você é solteiro, mantenha os olhos abertos quando estiver com seus amigos – alguém novo e interessante quer conhecê-lo. O mesmo vale para os ambientes que você frequenta no dia a dia Você nunca sabe quem pode conhecer na fila do supermercado…

Peixes (19 de fevereiro – 20 de março

Claro, você tem seus lugares preferidos para se divertir, mas expandir para novos lugares pode ajudá-lo a conhecer alguém novo, pisciana. Mesmo algo tão simples como visitar um novo restaurante pode levar ao seu próximo grande romance, então experimente.

Se você está em um relacionamento, pode se sentir um pouco irritado em relação a dinheiro, com seu parceiro neste mês. Você quer gastar do jeito que quiser, então qual é o problema aqui? A lua cheia no dia 9 vai fazer você querer pegar seu companheiro para poderem fazer uma pausa juntos. Mesmo uma pequena viagem de um dia ajudará vocês a recarregar, reconectar e voltar a estar juntos de um jeito melhor do que nunca.