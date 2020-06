Previsão do Tempo: São Paulo terá quarta-feira seca

Ponte/Arquivo Guilherme foi morto a tiros na Vila Clara, zona sul de São Paulo





Dois policiais militares são apontados como s uspeitos de participar da morte do jovem Guilherme Silva Guedes, de 15 anos, ocorrida na Zona Sul da capital paulista. A Polícia Civil de São Paulo confirmou, nesta terça-feira (16), que os agentes identificados estavam de folga no dia do crime , informou o G1.

Saiba mais:

De acordo com o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), eles faziam segurança de um galpão pertencente a uma empresa ligada à Sabesp, localizado próximo de onde Guilherme foi assassinado.

A suspeita é que os policiais tenham confundido o adolescente com jovens que furtavam objetos no local. No entanto, ainda não há informações se os PMs foram presos preventivamente.

Segundo secretário, PM não teria ligação

Mais cedo, o coronel Álvaro Camilo, secretário-executivo da Polícia Militar em São Paulo, disse não haver indícios de que policiais militares estivessemenvolvidos no homícidio. No entanto, ele ressaltou que nenhuma hipótese foi descartada pela investigação.