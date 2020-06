Previsão do tempo: São Paulo tem dia ensolarado

CARL DE SOUZA / AFP Além das mortes, o estado registra 86.963 casos da Covid-19





Nesta quarta feira (17), o estado do Rio de Janeiro ultrapassou a marca de 8 mil óbitos causados pela Covid-19, doença transmitida pelo novo coronavírus. Foram 171 mortes nas últimas 24 horas, elevando o número total para 8.138.

Leia também

Os dados da Secretaria de Saúde do Rio apontam, ainda, que o estado registrou 3.620 novos casos, totalizando 86.963.

Com esses números, o Rio se mantém em segundo lugar nos ranking de mortes e de óbitos causados pelo novo coronavírus, perdendo apenas para o estado de São Paulo.

Mesmo com a alta no número de óbitos, o estado estabeleceu ontem uma data de retorno do Campeonato Carioca de futebol . Ainda hoje, a capital afirmou que avançará com Fase 2 do plano de retomada econômica .

A secretaria também afirma que o estado tem 1.147 óbitos sob investigação e 69.559 pessoas recuperadas.