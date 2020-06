Previsão do tempo mostra terça de sol e calor em São Paulo

Pixabay/Engin_Akyurt Número de mortes apresentado por levantamento com secretarias diverge de Ministério da Saúde





Levantamento feito com as Secretarias de Saúde dos Estados afirma que Brasil registrou 849 mortes por Covid-19 em 24 horas. Número diverge da divulgação de dados do Ministério da Saúde , que aponta para 679. Por dados da secretaria, total de óbitos é de 37.312.

Ainda segundo este levantamento, o número de casos confirmados no país é de 710.887. Foram 19.631 novos infectados. O Minisério da Saúde aponta para 15.654 novos casos.

O levantamento foi feito por veículos de comunicação em parceria inédita. Participaram da apuração O Globo, Portal G1, Uol, Extra, Foçha de S.Paulo e O Estado de S.Paulo.

Ainda segundo o levantamento, 12 das 20 cidades com maior mortalidade no Brasil estão localizadas no estado do Amazonas.

Belém é considerada a capital com maior nível de motalidade do novo coronavírus , seguida pelas seguintes capitais: Fortaleza (5°), Recife (11°), Manaus (13°) e Rio de Janeiro (15°).

A ocupação de leitos de UTI é a maior nos estados do Pernambuco (98%) e Amapá (98,84%).