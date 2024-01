Previsão do tempo: Inmet emite alerta de chuvas e baixas temperaturas

Reprodução / X Climatempo – 20.01.2024 Previsão é de mais chuvas para São Paulo nos próximos dias

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta de chuvas para os próximos dias para grande parte do Brasil. Segundo o órgão, no estado de São Paulo, as temperaturas deverão cair pela primeira vez no ano.

Segundo o alerta do instituto, é previsto que o acumulado de chuvas cheguem até 50 mm por dia, com ventos de até 60km/h. Uma atenção maior deverá ser dada as áreas de encosta, uma vez que o solo encharcado acaba apresentando maior risco de deslizamento.

Partes do Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, do sul e oeste da Bahia, norte de Minas Gerais e do Espírito Santo deverão ser atingidos por tempestades já na próxima quarta-feira (24). As regiões serão mais atingidas devido à formação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul.

As instabilidades geradas pela Zona de Convergência podem atingir a região centro sul do país. Segundo o Climatempo, a umidade será espalhada da região leste de Santa Catarina até o Rio de Janeiro.

Na Bahia, principalmente no litoral sul, o instituto informa que a partir desta segunda-feira (22) as chuvas já devem começar, com acumulados podendo chegar até 150 mm.

Em São Paulo, o Inmet informa que haverá uma queda de temperatura. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, os próximos dias não serão de chuvas, mas com dias mais nublados. É esperado que o estado tenha mínimas de 17ºC e máximas de 25ºC.

Fonte: Nacional