Previsão do tempo | Frio deve chegar ao Espírito Santo no final de semana

Climatempo alertou que a primeira semana de abril deve começar com o primeiro pico de frio. Espírito Santo tem alerta de chuva para 46 cidades

Quem mora no Espírito Santo pode tirar o casaco do fundo do armário. Isso porque a passagem de duas frentes frias no final deste mês deve movimentar mais a atmosfera, e a mudança de temperatura já deve começar a ser sentida neste final de semana, a começar de sexta-feira (28).

Segundo o Climatempo, a primeira frente fria chega ao país no litoral de Santa Catarina, na sexta-feira, provocando aumento na umidade e ligeira virada de vento sobre a Região Sul.

Ainda não há informações detalhadas sobre o Espírito Santo, mas o Climatempo alertou que a primeira semana de abril deve começar com o primeiro pico de frio.

Na segunda-feira (31), a formação de uma frente fria entre a Argentina e o Uruguai reforça mais a umidade e o ar frio no Brasil, e vai afetar áreas do Sul, Centro-Oeste e também do Sudeste, causando uma queda significativa nas mínimas e nas máximas em algumas regiões.

Mesmo com a frente fria, o Climatempo afirma que os modelos não apontam um frio extremo, porém é uma situação diferente do que foi vivida neste começo de ano, com uma onda de calor.

Deve ser a primeira massa de ar frio, que deve deixar vários locais com temperaturas abaixo da média – deixando os dias com mais cara de outono do que de verão.

Instituto emite alerta de chuvas intensas para 46 cidades do ES

Diante da mudança de temperatura, o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial indicado pela cor amarela para 46 cidades do Espírito Santo.

Com o alerta são esperadas chuvas até 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos de até 60 km/h. O alerta é válido desta quarta-feira (26) até esta quinta (27) às 10h.

Além disso, também é previsto baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Confira algumas instruções dadas:

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).