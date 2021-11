Prévias PSDB: Partido suspende votação após problema em aplicativo

Divulgação/PSDB Eduardo Leite, Arthur Virgílio e João Doria juntos na prévia do PSDB: os três buscam concorrer ao Planalto em 2022





Com o fim do prazo para a votação nas prévias, o PSDB decidiu suspender o pleito que visa eleger o representante do partido na eleição de 2022. Os candidatos são o governador de São Paulo, João Doria, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leire, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio.

Enquanto isso, os votos registrados, tanto via urna eletrônica quanto daqueles que conseguiram concluir o processo no aplicativo, serão preservados. O anúncio foi feito pelo partido por volta das 18h, horário previsto para o encerramento da votação, por meio do Twitter.

O PSDB concluiu, às 18h deste domingo, o processo de votação em urna eletrônica para a escolha do candidato do partido à presidência da República. O processo de votação em aplicativo encontra-se pausado em razão de questões de infraestrutura técnica, que não comportou a demanda+ — PSDB 🇧🇷 (@PSDBoficial) November 21, 2021





“O processo de votação em aplicativo encontra-se pausado em razão de questões de infraestrutura técnica, que não comportou a demanda dos votantes da prévias”, resumiu a legenda.

Desde o início da manhã, tucanos apontam dificuldade para votar pelo app, o que até motivou a extensão do horário de votação. No início da tarde, o diretório paulista chegou a divulgar que cerca de 26 mil políticos filiados no estado não conseguiram votar .





Diante da decisão de pausar o processo, o PSDB disse que irá divulgar uma nova data para a reabertura da votação, a fim de que todos os filiados possam fazer sua escolha “com tranquilidade e segurança”. A legenda diz ainda que os votos já computados só serão totalizados ao final do processo de eleição.