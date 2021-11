Prévias do PSDB têm votação encerrada; resultado deve sair às 18h

Twitter/ PSDB Eduardo Leite e João Doria nas Prévias do PSDB, no último final de semana

As prévias do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) para definir seu candidato para concorrer à Presidência da República em 2022 tiveram suas votações encerradas às 17h deste sábado (27). A previsão é de que os resultados saiam por volta das 18h .

Filiados ao partido votaram para decidir entre João Doria, atual governador de São Paulo, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus, para a candidatura às eleições de 2022.

As prévias do PSDB deveriam ter acontecido no último domingo (21), mas foram suspensas após uma instabilidade no aplicativo contratado para fazer a votação. Ao todo, a cúpula do PSDB estima que 30 mil filiados votaram nas prévias. Apenas na manhã deste sábado, 11 mil votos foram computados .

Matéria em atualização. Novas informações serão acrescentadas em breve.