Prévias do PSDB marcam 11 mil votos nesta manhã; 26 mil ataques são detectados

Twitter/ PSDB Eduardo Leite e João Doria nas Prévias do PSDB

Neste sábado (27), o PSDB retomou as prévias previdenciais , após identificar falhas no aplicativo usado para realizar a votação no último final de semana . A assessoria de imprensa do partido informou que, até as 11h30 de hoje, já haviam sido computados 11 mil votos, além de tentativas de ataques externos.

Com a votação, o candidato do partido que irá concorrer à Presidência da República em 2022 deve ser definido ainda hoje. A disputa acontece entre o governador se São Paulo, João Doria, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio.

João Doria, atual governador de São Paulo, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus. Esta é a primeira vez que a sigla precisa recorrer à realização de prévias para escolher o candidato ao Planalto.

Na manhã de hoje, foram registrados problemas na votação pelo navegador Safari, dos celulares iPhone, da Apple . Além disso, o partido detectou ao menos 26 mil tentativas externas de acesso ao sistema de prévias. Segundo a assessoria de imprensa, todos os ataques foram realizados fora do Brasil, o que fez com que fosse bloqueado o registro de votos dos filiados que estão no exterior.

Apesar disso, a votação segue sem mais complicações.

De acordo com o presidente do PSDB, Bruno Araújo, o resultado das prévias deve ser divulgado até as 18h de hoje e ele acredita na aceitação do resultado por parte dos pré-candidatos.