Prévias do PSDB: Leite cresce no MS e Doria conquista apoiadores no CE

Reprodução Eduardo Leite cresce no MS e João Doria conquista apoiadores no CE

A menos de duas semanas para as prévias presidenciais do PSDB, a disputa se afunila entre os governadores João Doria e Eduardo Leite em busca de apoio nos estados, enquanto o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio faz uma campanha discreta.

O diretório do Mato Grosso do Sul anunciou na última segunda feira (08) o apoio a candidatura do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Por outro lado, numa ofensiva no último final de semana o paulista João Doria conseguiu apoio de dissidentes no Ceará do senador Tasso Jereissati, um dos principais cabos eleitorais de Leite na disputa.

Lá, o paulista recebeu o apoio do deputado federal Danilo Fortes (PSDB-CE) e de políticos do estado como o deputado Nelinho Freitas e o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, pai da deputada Fernanda Pessoa.

Leia Também

Doria também foi à Bahia no sábado, onde o diretório havia declarado apoio ao gaúcho, e conquistou o endosso do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Paulo Câmara, entre outros políticos.





No mesmo dia, Leite esteve em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, onde o diretório municipal aderiu ao gaúcho. A região fica próxima a Pindamonhangaba, berço político do ex-governador Geraldo Alckmin, atual desafeto de Doria.

Alckmin tem mobilizado os aliados para atuarem a favor do gaúcho. Leite também tem feito investidas em aliados do ex-prefeito Bruno Covas. Entre esses apoiadores, conquistou Orlando Faria, secretário de Habitação da prefeitura de São Paulo.