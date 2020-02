Prévia do PIB aponta alta de 0,89% em 2019, diz Banco Central

arrow-options Marcelo Camargo/Agência Brasil Prévia do PIB aponta alta de 0,89% em 2019, revela IBGE

A economia brasileira teve crescimento de 0,89% em 2019, aponta o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), divulgado na manhã desta sexta-feira (14), pelo Banco Central.

O IBC-Br é uma prévia aproximada do Produto Interno Bruto (PIB) calculada pela autoridade monetária e ajuda o BC a tomar decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic, que hoje está em 4,25%. O índice incorpora informações sobre o nível de atividade em três setores: indústria, comércio e serviços e agropecuária, além do volume de impostos.

O indicador do BC não substitui o cálculo do PIB , realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e que leva em conta variáveis mais amplas. O IBGE deve divulgar o resultado do PIB em março.

Ao comparar dezembro de 2019 com novembro do mesmo ano, o mês registrou uma queda no crescimento de 0,27%. Em novembro, o IBC-Br apresentou um aumento de 0,18%. Dezembro é a quebra da sequência de quatro meses seguidos da alta do indicador. Na comparação com o mês de dezembro do ano passado, a alta foi de 1,28%.

Segundo o boletim Focus , o mercado espera um crescimento de 2,3% em 2020, e 2,5% em 2021, 2022 e 2023. Na última semana, o Banco Central decidiu reduzir a taxa Selic de 4,5% para 4,25% e também sinalizou que interromperia os cortes que vinham acontecendo desde julho de 2019.