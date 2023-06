Prevenção a queimaduras é destaque na agenda da Ales

A semana de trabalhos na Assembleia Legislativa (Ales) vai ser mais curta por causa do feriado de Corpus Christi (08), mas nem por isso será menos movimentada. Dez reuniões das comissões estão agendadas, com destaque para o colegiado de Saúde, que vai realizar dois encontros e uma vista técnica.

Na reunião ordinária os parlamentares vão receber o presidente regional da Sociedade Brasileira de Queimaduras, o cirurgião plástico Ariosto da Silva Santos Filho. Ele vai falar sobre o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras, comemorado no dia 06 de junho, e acerca da campanha Junho Laranja, que busca conscientizar a população sobre a prevenção de acidentes que causam queimaduras. O evento ocorre na terça-feira (06), às 9 horas, no Plenário Rui Barbosa.

Após o encontro, os deputados fazem às 11 horas uma visita técnica ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória, que fica localizado na Vila Rubim. Mais tarde, às 14 horas, realizam uma reunião extraordinária no Plenário Judith Leão com o intuito de deliberar sobre as próximas ações do colegiado.

Dia C

Também na terça a Comissão de Cooperativismo ouve uma palestra de Bianca Rocha, analista de Desenvolvimento Humano da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB/ES), sobre o Dia C de Cooperar, evento organizado desde 2009 pelo Sistema OCB em todo o país. A reunião acontece às 11 horas, no Rui Barbosa.

Combate à exploração infantil

No mesmo dia e no mesmo local, mas às 13h30, ainda tem reunião ordinária do colegiado de Proteção à Criança e ao Adolescente. O tema a ser discutido é o combate ao abuso e à exploração sexual infantil. A convidada é Raquel Vieira de Andrade Oliveira, presidente do Instituto Infância Protegida, instituição sem fins lucrativos que presta amparo jurídico e psicológico a vítimas de violência sexual, psicológica e física.

Eventos

Dois eventos acontecem na Casa nesta segunda-feira (05), às 14 horas. A Comissão Parlamentar Interestadual de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (Cipe Rio Doce) promove no Auditório Augusto Ruschi atividades alusivas ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado neste dia. Vai ocorrer uma palestra sobre preservação do meio ambiente e a distribuição de mudas de árvores nativas e frutíferas

Também será realizado o lançamento da exposição fotográfica “Da Gestação para a Vida”, realizada com bebês durante o período de seis meses em que permanecem com suas mães na unidade prisional. A exposição é organizada pela diretora do Centro Prisional Feminino de Cariacica Graciele Sonegheti e pelo secretário de Estado de Justiça André Garcia. As fotos ficam até 16 de junho no Pilotis da Ales.

Confira a agenda completa:

Segunda-feira (05/06)

11 horas – Reunião Extraordinária da CPI dos Explosivos e Combustíveis – Plenário Dirceu Cardoso

11 horas – Reunião Ordinária da Comissão de Ciência e Tecnologia – Plenário Rui Barbosa

13h30 – Reunião Ordinária Híbrida da Comissão de Finanças – Plenário Dirceu Cardoso

14 horas – Atividades alusivas ao Dia Mundial do Meio Ambiente (Cipe-Rio Doce) – Auditório Augusto Ruschi

14 horas – Lançamento da Exposição fotográfica “Da Gestação para a Vida”, realizada com bebês durante o período de seis meses em que permanecem com suas mães na unidade prisional – Pilotis

15 horas – Sessão Ordinária – Plenário Dirceu Cardoso

Terça-feira (06/06)

9 horas – Reunião Ordinária da Comissão de Saúde – Plenário Rui Barbosa

10 horas – Reunião Ordinária da Comissão de Agricultura – Plenário Dirceu Cardoso

11 horas – Visita Técnica da Comissão de Saúde (Local: Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória – Vila Rubim, Vitória)

11 horas – Reunião Ordinária da Comissão de Cooperativismo – Plenário Rui Barbosa

13h30 – Reunião Ordinária da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente – Plenário Rui Barbosa

13h30 – Reunião Ordinária Híbrida da Comissão de Justiça – Plenário Dirceu Cardoso

14 horas – Reunião Extraordinária da Comissão de Saúde – Plenário Judith Leão

15 horas – Sessão Ordinária – Plenário Dirceu Cardoso

Quarta-feira (07/06)

9 horas – Sessão Ordinária – Plenário Dirceu Cardoso

14 horas – Reunião Ordinária da Comissão de Meio Ambiente – Plenário Rui Barbosa

Fonte: POLÍTICA ES