Pretendentes a adoção são convidados para apresentação do 1º Módulo do novo SNA

O 1º Módulo do novo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA) e o Guia de Utilização do SNA para Pretendentes a Adoção será apresentado em evento virtual, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na tarde desta quarta-feira (13).

No encontro, que começa às 16 horas e será transmitido ao vivo pelo Canal do CNJ no Youtube, serão detalhadas as novas ferramentas e os aprimoramentos feitos no SNA. E para otimizar os procedimentos relativos à adoção, também será disponibilizado um Guia de Utilização específico para pretendentes.

Serviço:

Acesso o Canal do CNJ no Youtube em:

https://www.youtube.com/user/cnj

Vitória, 12 de dezembro de 2023

