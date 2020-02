Preta Gil passa mal e é socorrida por equipe em Salvador

O Carnaval de Salvador é para os fortes e parece que Preta Gil sentiu literalmente a pressão na última sexta-feira (21) do meio para o final do circuito Dodô/Barra Ondina.

Leia também: Famosos marcam presença na terceira noite do Camarote Salvador

arrow-options Divulgação Preta Gil





A cantora passou mal e teve que sentar em uma cadeira em cima do trio. Foi um tal de abana Preta com uma toalha, esfrega as pernas da filha de Gilberto Gil e água e mais água para a hidratá-la, que parou de cantar por um bom tempo deixando o DJ no comando. O bloco deu uma aceleradinha no final da apresentação atrapalhando o roteiro dos trios.