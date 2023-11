Preta Gil é homenageada em jantar de gala beneficente

Reprodução/Divulgação Preta Gil receberá o “Prêmio Solidariedade em Ação”.





A cantora Preta Gil será homenageada, junto a Liga Solidária em um jantar beneficente no Rosewood, realizado pela BrazilFoundation na capital paulista, no dia 28 de novembro. Com patrocínio da Ambipar, o evento precursor no Brasil tem como objetivo levantar recursos para apoiar organizações da sociedade civil (OSCs) que promovem equidade de raça e gênero, justiça socioambiental e melhorias na educação.

A Liga Solidária completa 100 anos este ano e atende 24 mil crianças, jovens, adultos e idosos em situação de alta vulnerabilidade social, por meio de 4 eixos: Educação de Qualidade, Inclusão Produtiva, Vínculos Comunitários e Longevidade. Preta Gil é única artista a participar dos eventos da BrazilFoundation em todas as cidades em que foram realizados e tem seu trabalho filantrópico reconhecido através do apoio de outras organizações como CUFA, Casa do Zezinho, Vozes das Comunidades, Quabales, entre outras. A cantora promove a Bazar da Preta, que mobiliza artistas e fãs a doarem roupas e calçados para venda, além da receita que é doada a instituições sociais.

São esperados cerca de 350 convidados representando o mundo dos negócios, entre eles empresários, filantropos, ativistas, influenciadores e a mídia, para celebrar a filantropia e arrecadar recursos para iniciativas sociais no Brasil. A apresentadora Kenya Sade comandará a noite, que também contará com a participação de Flávia Alessandra, embaixadora da BrazilFoundation. O leilão será apresentado pelo leiloeiro Fabio Zukerman.

Com um novo formato, desenvolvido em parceria com a decoradora Chris Ayrosa, o evento terá uma roda de samba com o cantor Mosquito e seus músicos, em uma proposta de aproximar mais o público da apresentação e criar um ambiente mais aconchegante e interativo.

Além disso, o Gala São Paulo deste ano será realizado no Dia de Doar e no mês da Consciência Negra, ambos movimentos significativos alinhados com a missão da BrazilFoundation, e com o compromisso expresso no Fundo de Empreendedorismo Negro, que apoia dinamizadoras de indivíduos e empreendimentos negros para impulsionar a autonomia financeira e o desenvolvimento sustentável de seus negócios.

Fonte: Mulher