Preta Gil é diagnosticada com câncer no intestino

Parentes e famosos mandaram mensagens de apoio a cantora

A cantora Preta Gil, 48, usou as redes sociais nesta terça-feira (10) para dizer aos fãs que está com um câncer no intestino. Ela ficou internada seis dias na Clínica São Vicente, no Rio, devido a um desconforto que sentia e, após exames, descobriu a doença.

“Graças a Deus, hoje eu recebi um diagnóstico definitivo. Tenho um adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira [16] e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante.

Inicialmente, a família da cantor havia falado que ela tinha sido internada em 5 de janeiro devido a uma crise de enxaqueca persistente, o que fez com que os médicos recomendassem uma série de exames. “A ressonância da cabeça não deu nada, está tudo certo. O intestino dela está preso, talvez tenha que fazer uma lavagem e depois volta para casa”, disse Flora Gil, mulher de Gilberto Gil, pai da cantora.

Após a confirmação que a cantora está com câncer, parentes e famosos mandaram mensagens de apoio. “Te amo irmã!!! Vamos juntas e de mãos dadas”, escreveu Bela Gil no Instagram da cantora. Amiga próxima da da cantora, Carolina Dieckmann disse À reportagem que passou a semana inteira com ela. “Foi um choque, mas Pretinha é muito forte e tem muita fé.

Segundo a Sobed (Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva), o adenocarcinoma é um tumor maligno que pode acometer vários segmentos do trato digestivo, incluindo o intestino grosso. Ele costuma surgir como um pequeno pólipo que em cerca de dez anos cresce de tamanho e evolui para o adenocarcinoma.