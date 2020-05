Prestes a vir ao Brasil, Triumph Tiger 900 é anunciada na Índia

Divulgação Triumph Tiger 900 traz novo motor que foi desenvolvido para aprimorar a entrega de torque e a eficiência

Em dezembro do ano passado, a Triumph Tiger 900 foi revelada na Europa, algo que despertou bastante o interesse pela bigtrail no mundo todo. E, agora, é anunciada na Índia, o que representa forte sinais de que não deve demorar para desembarcar no Brasil A moto já havia sido prometida para chegar ao Brasil ainda em 2020, mas os planos podem ter sido afetados pela pandemia do coronavírus.

Segundo o Indian Autos Blog, seu lançamento estaria “se aproximando cada vez mais”. Ainda não há confirmações maiores sobre quais versões serão vendidas por lá, estas que deverão ser as mesmas — ou muito parecidas — em relação às que virão ao Brasil. Para Europa, a nova Triumph Tiger 900 oferece três linhas com focos bem diferentes entre elas.

Uma vez no Brasil, a versão de entrada Standard começará mais cara que os R$ 43.190 do que o modelo atual. As outras cinco configurações são a Tiger 900 GT, 900 GT Low, 900 GT Pro, 900 Rally e 900 Rally Pro, em ordem de preços e equipamentos. Enquanto as GT são voltadas para o asfalto, as Rally preferem o off-road.

Novidades em destaque

Divulgação Até James Bond, o 007, testou a novidade, que aparecerá no novo filme Sem Tempo Para Morrer

Entre as principais novidades, destacam-se o novo desenho do farol duplo em LED — que lembra a Street Triple RS lançada em outubro — assim como o novo visual do bico e da carenagem lateral. Entre outras mudanças, estão um novo assento, um pouco mais estreito, além do guidão mais recuado em 10 mm, o que ajuda o condutor da nova Triumph Tiger 900 a manusear a moto com mais conforto e se equilibrar melhor quando de pé.

O seu motor é totalmente novo. Com três cilindros e 888 cc, gera 95,2 cv e 8,87 kgfm (ante 95 cv e 7,86 na 800, ainda à venda no Brasil. Apesar das diferenças entre as versões, todas oferecem seletor de modo de condução. A versão básica da Tiger 900 permite escolher entre ‘Rain’ e ‘Road’, enquanto as opções GT adicionam ‘Sport’ e as Rally ganham o ‘Off-Road’. A GT Pro ainda traz uma opção configurável, e a Rally Pro tem o modo exclusivo ‘Off-Road Pro’.

Fabricado com uma treliça de aço modular de baixo peso, junto com a adoção de um bloco mais leve para o motor, resultaram em uma perda de 7 kg. O tanque de combustível da bigtrail aumentou de 19 litros para 20 litros, bem como a sua altura máxima em 2 cm. Enquanto as versões Standard e GT vêm com rodas de liga leve de 19 polegadas na frente e 17″ na traseira, as Rally trazem rodas raiadas, com 21 polegadas na dianteira.

Já os freios, por sua vez, estão na versão de entrada um par Stylema 4, com quatro pistões e discos de 320 mm na roda dianteira, com pistão único e disco de 255 mm na traseira, combinado ao sistema ABS. As versões GT e Rally têm o mesmo conjunto, mas com ABS otimizado para curvas. Entretanto, ao invés de também serem Stylema, são da italiana renomada Brembo.

Migrando para a suspensão, é composta por bengalas de 45 mm na frente e com 177 mm de curso, enquanto a traseira é monoamortecida, com 186 mm de curso. As GTs passam a ter compressão e retorno ajustáveis para os amortecedores. Enquanto isso, as Triumph Tiger Rally são equipadas com Showa, com 238 mm de curso na frente e 228 mm na traseira.