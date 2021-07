Prestes a ser pai novamente, Daniel curte hotel de luxo com a mulher e as filhas

Reprodução/Instagram Daniel, Luiza, Aline e Lara





Daniel, um dos técnicos do reality show “The Voice +”, da Globo, também se rendeu ao tradicional #tbt nas redes sociais. Aproveitando o clima nostálgico das quintas-feiras, o sertanejo compartilhou uma série de registros feitos no Mavsa Resort, que fica em Cesário Lange, a cerca de 150 km da cidade de São Paulo. Em um deles, digitou: “Vocês conseguiram nos tirar de casa”. O período off-line coincidiu com a descoberta e o anúncio de que a sua família vai aumentar.





“Nosso agradecimento mais que especial a toda equipe do Mavsa pelo acolhimento, atenção e carinho com o qual fomos recebidos, nos sentimos em paz e com a energia renovada! Ah, e o mais importante, com toda segurança e obedecendo a todos os protocolos!”, manifestou-se o cantor sobre como foi, na prática, viajar em tempos de pandemia e passar momentos agradáveis em isolamento em outro lugar. Nos comentários não faltaram frases como: “Aproveitem”, “lindos de viver” e “se cuidem mesmo”.

Reprodução/Instagram Daniel posta selfie em família

Mas, voltando à pegada da maternidade, o artista, casado com a bailarina Aline Pádua desde 2010, revelou que eles esperam por uma menina, a terceira, já que têm Lara, 11, e Luiza, 9. Para quem ainda não sabe, o casal organizou um chá revelação no último dia 12 e também definiu o nome da bebê. “Mais um pouco desse momento lindo e emocionante! Palavras não conseguem descrever! É muito amor! Vem, Olívia”, completou Daniel na legenda de um post no Instagram.