Prestes a estrear no Show dos Famosos, Vitor Kley lança novo videoclipe infantil

Reprodução/Instagram Vitor Kley





Disponível nesta quinta (9) nas plataformas de streaming e YouTube, “Eu Amo os Animais” é o primeiro single do segundo volume da Turma do Menino Sol, voltado para as crianças, com assinatura autoral de Vitor Kley e produzido por Rick Bonadio.





“É uma música especial. Desde moleque, eu sempre curti estar rodeado pela natureza e também perto dos animais. Eles chegaram aqui antes da gente, então temos que respeitar e cuidar. E o clipe está muito lindo, muito mesmo. Quisemos passar uma mensagem de amor e carinho por todos os bichinhos, que no projeto são representados pelo papagaio Juan, o mascote da turma”, destacou Vitor, que estreia no próximo domingo (12), no elenco da referida atração, no “Domingão com Huck”, da Globo.

Previsto para ser disponibilizado no início de outubro, o álbum reunirá, além de “Eu Amo os Animais”, as faixas “Mãe Natureza”, feat com Zeider, vocalista da banda de reggae Planta & Raiz, “Skateboard” e “Você Longe de Mim”, que conta com a participação da cantora Jennifer Nascimento.