Preso três suspeitos de abusar sexualmente de uma criança no Norte do ES

Três homens, de 48, 57 e 59 anos, foram presos na quarta-feira (19), suspeitos de abusar sexualmente de uma menina de 10 anos na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Detalhes do local da prisão não serão divulgados para preservar a criança, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).