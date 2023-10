Preso por pedofilia é casado, tem 3 filhos e fingia ser menina de 9 anos na internet

Os policiais foram avisados do crime por uma mulher, mãe de uma das vítimas, moradora da Grande Vitória. O homem de 42 anos foi preso no Amazonas

Um homem de 42 anos foi preso em uma operação conjunta das Polícias Civis do Espírito Santo e Amazonas, por armazenamento de pornografia infantil e pedofilia virtual. A prisão aconteceu na última sexta-feira (29), após uma investigação de cerca de um ano, em parceria entre os órgãos de segurança.

De acordo com a Polícia Civil, o homem criava diversos perfis no Instagram e se passava por uma menina de 9 anos. Ele é casado e pai de 3 filhos menores de idade.

O suspeito utilizava os perfis para conversar com meninas de 9 a 11 anos e conquistar a confiança delas. A partir deste momento, ele passava a enviar vídeos pornográficos para as crianças, que retribuíam.

Os policiais foram avisados do crime por uma mulher, mãe de uma das vítimas, moradora da Grande Vitória, de que a filha estaria trocando vídeos pornográficos com um homem não identificado, que se passava por uma criança.

O suspeito foi identificado como um morador de Manaus, capital do estado do Amazonas. De acordo com a PC, a investigação contou com a ajuda da própria plataforma Instagram.

“Fizemos a prisão de um homem que utilizava-se da plataforma Instagram, para poder convencer meninas de 9 a 11 anos a se expor na internet com suas partes íntimas e outras coisas. Então, foi uma prisão extremamente importante para tirar de circulação essas pessoas com essa mente perversa”, afirmou o delegado-geral da Polícia Civil (PCES), José Darcy Arruda.

De acordo com Arruda, a PC do Espírito Santo conta com laboratórios de inteligência e o laboratório cibernético, que auxiliam delegados e investigadores a coibir crimes virtuais como este.

Ainda segundo o delegado, é necessário que pais e responsáveis mantenham vigilância ao uso de internet por parte de crianças e adolescentes.

“O alerta é para os pais, avós, tios, que observem seus filhos, não deixem ficar horas em aparelhos eletrônicos, celulares, computadores, tablets. Vejam o que eles estão fazendo, vejam com quem eles estão conversando. Uma criança de 9 anos, 10, 11 anos, não pode ter toda essa privacidade”, disse.

Acusado tentou se livrar de celular

De acordo com o responsável Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), delegado Eduardo Oliveira, ao notar a chegada dos policiais, o suspeito tentou se livrar do próprio celular.

O aparelho foi recuperado e nele os policiais encontraram centenas de vídeos e milhares de fotos de pornografia infantil. O homem confessou os crimes e disse ser doente.

“Foi surpreendente. Material muito vasto de pornografia infantil. Centenas de vídeos, milhares de fotos. Então, esse material todo está passando pela perícia para ser anexado ao relatório, ao inquérito policial. E daí nós vamos tipificar o crime e enviar à Justiça”, disse o delegado.

Oliveira reiterou o posicionamento do delegado-geral José Darcy Arruda, o alerta geral é que pais e responsáveis estejam sempre em alerta às atividades online dos filhos.

“Hoje em dia, muitos adolescentes se sentem invadidos na sua privacidade quando os pais procuram os seus telefones, querem saber a sua rede de amigos, então a sugestão da Polícia Civil é que não existe isso. Vasculhem os celulares dos seus filhos, vejam suas redes de contatos, que os pais responsáveis são a primeira rede de proteção das crianças e adolescentes”, disse.

Suspeito é casado e tem 3 filhos

Segundo a investigação, o suspeito é casado e tem 3 filhos menores de idade. O celular que foi encontrado com os suspeitos passará por perícia para identificação de possíveis outras vítimas.

De acordo com a Polícia Civil, ainda não há confirmação de crimes cometidos pelo homem contra outras crianças no Espírito Santo ou em outras regiões do Brasil.

O suspeito não tinha passagem pela polícia e disse que não vendia as fotos ou vídeos, usando o material apenas para se satisfazer.