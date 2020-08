Preso por corrupção na saúde, Pastor Everaldo batizou Bolsonaro

Reprodução Bolsonaro foi batizado pelo Pastor Everaldo nas águas do Rio Jordão, em Israel, em 2016.

O presidente nacional do PSC (Partido Social Cristão), Pastor Everaldo , foi preso na manhã desta sexta-feira (28) acusado de fazer parte do esquema de desvio de recursos públicos destinos à saúde do Estado do Rio de Janeiro, cujo chefe é Wilson Witzel (PSC-RJ), afastado do cargo, segundo o STJ que também afastou (Superior Tribunal de Justiça).

Pastor Everaldo foi responsável por batizar Bolsonaro , no rio Jordão, em Israel, no dia 12 de maio de 2016. Everaldo também é investigado pela operação Lava Jato sob acusação de ter recebido R$ 6 milhões da Odebrechet para ajudar Aécio Neves (PSDB) nos debates presidenciais de 2014.

Bolsonaro é católico , mas se aproxima de líderes políticos evangélicos , que formam uma das suas bases mais sólidas de eleitores. O presidente também já foi filiado ao PSC do Pastor Everaldo entre 2016 e 2018, quando deixou o partido para concorrer à Presidência pelo PSL (Partido Social Liberal).