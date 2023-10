Preso morre baleado por inspetor em presídio no Sul do ES

A Sejus informou que o disparo contra o detento teria ocorrido de maneira acidental, enquanto o agente penitenciário manuseava sua arma

Um detento identificado como Diego Dutra Carvalho Leal foi morto dentro do presídio em que estava preso desde outubro do ano passado, em Cachoeiro do Itapemirim, no Sul do Estado. O caso aconteceu na tarde da última sexta-feira (06).

De acordo com informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o homem, que havia sido preso por furto, estava em sua cela quando foi atingido por um tiro disparado acidentalmente por um inspetor da unidade penitenciária.

A Sejus ainda informou que o agente penitenciário disparou contra o presidiário no momento em que manuseava sua arma. A pasta também acrescentou que a vítima foi socorrida para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Em seguida, a Polícia Civil (PC) foi acionada para periciar o local em que o fato aconteceu. O caso será investigado pela PC.

Já o servidor foi ouvido pela polícia e, em seguida, autuado por homicídio. Ele está preso na Penitenciária de Segurança Média de Cachoeiro de Itapemirim, onde passará por audiência de custódia.