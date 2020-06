Preso homem que estuprou e engravidou filha de 14 anos

Abusador engravidou a vítima três vezes

Agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu prenderam neste sábado um homem acusado de estuprar e engravidar a filha três vezes. O mandado de prisão foi expedido em 2003 e o abusador ficou foragido da justiça por 17 anos e retornou a ter contato com a família em 2018.

De acordo com a especializada, uma equipe sob o comando da delegada titular Dra. Mônica Areal, percorreu cerca de três bairros do município de Nova Iguaçu para capturar o acusado. A ação foi realizada com base em dados de investigação da unidade.

Na época dos crimes, a Polícia Civil foi informada sobre os estupros que a menina sofria por meio de uma denúncia anônima depois que a vítima deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu, por conta da ingestão de “chumbinho”. A adolescente havia tomado a substância pois estava grávida do terceiro filho fruto dos abusos do pai, em setembro de 2000. As crianças tinham 4 e 2 anos. A vítima foi estuprada e engravidou do homem pela primeira vez quando tinha 14 anos.

(*O Dia)