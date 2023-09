Preso com carro furtado, pastor de igreja diz que veículo foi oferta de fiel

A PRF identificou que a placa do carro constava como inválida no sistema. Em vistoria no veículo, os policiais notaram vários pontos suspeitos de adulteração, como vidros, chassi e motor e descobriram que o veículo havia sido furtado no dia 13 de setembro, em Guarulhos (SP). Os dois ocupantes foram presos.

Segundo o boletim de ocorrência, um dos detidos é Weverton Angélico Martins, que afirmou ser pastor da Igreja Pentecostal ‘Eu tenho um chamado’, em Pocrane (MG).

Em depoimento à polícia, Weverton afirmou que foi ao aniversário de um fiel na última terça-feira, em Curitiba (PR), e que, chegando lá, foi presenteado pelo aniversariante com um carro avaliado em R$ 62,5 mil.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o pastor disse que não sabe dirigir e, por isso, pediu ajuda ao amigo, Vinicius Ribeiro Marques. Vinicius então foi para Curitiba buscar o carro e, na volta, os dois foram presos durante a abordagem em Jacareí.