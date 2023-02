Presidiário Gabriel Monteiro solta nota de retratação a médica

Fernando Frazão/Agência Brasil – 21/06/2022 Ex-vereador Gabriel Monteiro na Câmara Municipal do Rio durante processo ético-disciplinar no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar





A justiça determinou que o presidiário Gabriel Monteiro colocasse nas redes sociais uma nota de retratação a uma média de uma UPA no Rio de Janeiro . O acusado de estupro utilizou frases contra a honra da profissional, de acordo com a sentença.

No começo do ano passado, a médica Emilia Fraga Van Tilburg, que atua no Complexo do Alemão, foi agredida verbalmente pelo ex-vereador carioca. Monteiro visitou a unidade de saúde, causou confusão em uma suposta fiscalização da UPA e utilizou palavras pesadas contra a profissional de saúde.

“Diante de tal postura vem, por meio desta nota, retratar-se e deixar registrado que a Dra. Emilia é uma médica de conduta ilibada e profissional que jamais cometeria desídia no serviço. Nessa oportunidade deixa claro que todos os médicos, na verdade, são heróis”, diz trecho da nota.

A 34ª Vara Criminal do Rio de Janeiro decretou a prisão preventiva do ex-vereador em novembro do ano passado em um processo a que ele responde por estupro.

O abuso teria ocorrido no dia 15 de julho. Uma mulher disse que, após conhecer Gabriel na boate Vitrinni, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, foi levada para a casa de um amigo de Monteiro, no Joá, na Zona Sul e foi estuprada.

Segundo a vítima, no local, o ex-parlamentar teria usado de violência para fazer sexo com ela, inclusive mostrando uma arma, empurrando-a na cama, segurando seus braços e desferindo tapas no rosto da vítima. Ele também teria forçado a relação sexual sem usar preservativo, apesar dos apelos da mulher.

O ex-vereador também é acusado da prática de outros crimes sexuais, inclusive por filmar relações íntimas com uma menor e, por isso, foi cassado. Ele é acusado de assédio moral contra assessores e de forjar situações para produzir conteúdos em suas redes sociais. Monteiro responde a todos esses crimes na Justiça.

Ele teve seu mandato cassado em agosto do ano passado.

Veja a nota na íntegra:

“De acordo com a lei 9.099, foi feito um acordo judicial. Segue a nota:

‘Gabriel Monteiro, neste ato representado pelo seu advogado, Dr. Sandro Figueiredo, OAB/RJ 200388, vem, retratar-se publicamente pelo vídeo postado em suas redes sociais, no qual profere diversas frases atentatórias a honra da médica Emilia Fraga Van Tilburg, durante a visita a unidade da UPA do Complexo do Alemão, no dia 20/06/2022, por volta de 14:39h, quando verificou a possibilidade de matéria a ser postada em suas redes sociais. Diante de tal postura vem, por meio desta nota, retratar-se e deixar registrado que a Dra. Emilia é uma médica de conduta ilibada e profissional que jamais cometeria desídia no serviço. Nessa oportunidade deixa claro que todos os médicos, na verdade, são heróis’.

De acordo com a lei 9.099, foi feito um acordo judicial. Segue a nota:

‘Gabriel Monteiro, neste ato representado pelo seu advogado, Dr. Sandro Figueiredo, OAB/RJ 200388, vem, retratar-se publicamente pelo vídeo postado em suas redes sociais, no qual profere diversas frases atentatórias a honra do médico Felipe de Oliveira Brito Queiroz, durante a visita a unidade da UPA do Complexo do Alemão, no dia 12/01/2022, por volta de 1:50h, quando verificou a possibilidade de matéria a ser postada em suas redes sociais. Diante de tal postura vem, por meio desta nota, retratar-se e deixar registrado que o Dr. Felipe é um médico de conduta ilibada e profissional que jamais cometeria desídia no serviço. Nessa oportunidade deixa claro que todos os médicos, na verdade, são heróis’”

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional