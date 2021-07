Presidente recebe moção da Câmara de São Mateus pelos 130 anos do Tribunal de Justiça

Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa recebeu a homenagem do presidente da Câmara e de vereadores da cidade.

O presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, recebeu, na última quarta-feira (21/7), no salão nobre do TJES, o vice-prefeito de São Mateus, Ailton Caffeu, e o presidente da Câmara Municipal de São Mateus, Paulo Fundão, que, acompanhado de uma comitiva de seis vereadores, entregaram ao presidente do TJES uma Moção, aprovada em plenário, pelo aniversário de 130 anos do Tribunal de Justiça do Estado, comemorados neste mês de julho.

Também estavam presentes os juízes assessores especiais da presidência do TJES, Thiago Albani Oliveira Galvêas e Felippe Monteiro Morgado Horta.

Na ocasião foi entregue ao presidente um diploma de congratulação e louvor, aprovado à unanimidade pela Câmara Municipal de São Mateus, parabenizando o TJES pelos relevantes serviços prestados à sociedade capixaba nesses 130 anos.

O presidente do TJES agradeceu a homenagem na sessão desta quinta-feira (22), do Tribunal Pleno.

Ainda durante a sessão, o desembargador Namyr Carlos de Souza, designado para fazer os registros em nome do colegiado, destacou a solenidade realizada pelo presidente do TJES, na última terça-feira (20), em comemoração ao aniversário da corte capixaba, bem como o lançamento do selo comemorativo dos 130 anos do TJES: “um marco histórico de extrema importância para este egrégio Tribunal de Justiça e que muito nos orgulhou!”, declarou o magistrado.

Vitória, 22 de julho de 2021

